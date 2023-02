Nella diciassettesima puntata, ospite Nicola Binda

Non si ferma la marcia del Palermo. La vittoria sulla Reggina vale il nono risultato utile consecutivo e la sesta posizione in classifica ed in zona play off.

Un successo che porta le firme di Brunori, sempre più capocannoniere della squadra (ed anche del torneo sia pure in coabitazione con Cheddira), e di Soleri alla sua prima marcatura in campionato.

Può partire la rincorsa verso qualcosa di grande. Una rincorsa già vista pochi mesi fa. Di questo e di altro si è parlato nella diciassettesima puntata di Rosaenero Web Tv. Ma si è parlato anche di calcio e finanza con due squadre del torneo cadetto, Genoa e Reggina che rischierebbero penalizzazioni per irregolarità fiscali.

La trasmissione, condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Anche in questa puntata tanto spazio agli appassionati che sono intervenuti grazie ai messaggi sempre più numerosi. Così come gli attestati di stima.

La diciassettesima puntata ha avuto come ospite Nicola Binda, collega della Gazzetta dello Sport parlando delle possibili penalizzazioni per irregolarità fiscali del Genoa e della Reggina.

A causa di questo le due squadre potrebbero subire una penalizzazione di due punti. Questo aprirebbe tanti scenari.

C’è anche una presunta irregolarità per quanto riguarda il City Group in materia di fairplay finanziario ma con indagini vecchie di cinque anni. Anche qui tutto da vedere ma sono fatti che non riguardano il Palermo essendo analizzati 9 anni di gestione.

Momento magico del Palermo

Entusiasmo in studio quando si parla di calcio. Il Palermo prosegue il suo momento magico, e la terza vittoria consecutiva è la punta di diamante di questa striscia di nove risultati utili di fila.

L’affermazione sulla Reggina è stata sofferta, voluta ed ottenuta davanti al pubblico delle grandi occasioni. Quello stesso pubblico presente durante i play off che portarono il Palermo dalla serie C alla B.

Ieri, dopo il 2-1 di Soleri, uno dei protagonisti della magica promozione in serie B, questo entusiasmo è esploso definitivamente. Sognare non costa nulla e le possibili penalizzazioni di Genoa (prossimo avversario) e della stessa Reggina potrebbero aprire scenari impensabili poche settimane fa.

Qualità alta

Gli arrivi del calciomercato invernale hanno inevitabilmente aumentato la qualità della squadra così come – ha fatto notare Fabrizio Vitale – la concorrenza tra i vecchi componenti della rosa. Si alza così l’asticella e con tanta qualità i risultati arrivano più facilmente e più velocemente. C’è inoltre più propensione al saper soffrire, combattere e colpire al momento giusto.

Verre ha già dimostrato nonostante sia ancora in fase di ambientamento di essere importante sostituendo subito Segre ad inizio ripresa, Tutino ha dato fiato a Di Mariano, il ritrovato Soleri al bomber Brunori uscito ieri stremato. E Broh ha fatto il suo dando il cambio a Damiani E col rientro di Gomes ed il recupero di Bettella in difesa c’è da rallegrarsi, una vera e propria panchina di peso che permette cambi di qualità a Corini e non perdere così qualità durante la partita.

Il calendario, venerdì la sfida col Genoa, poi Frosinone

Venerdì c’è la sfida col Genoa al Luigi Ferraris si pensa già a questo big match che aprirà la quinta giornata di ritorno del torneo cadetto. Se il Palermo dovesse uscire indenne, si alimenterebbe ancor di più quella magia che sembra essere tornata. Un’onda travolgente che porterebbe a tanto, tantissimo entusiasmo per l’altro big match, quello con il Frosinone, capolista e già con un piede in serie A.