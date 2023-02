Vittoria con record di pubblico stagionale, a Genova per vincere?

Continua il momento magico del Palermo che ieri al Barbera ha superato anche l’ostacolo Reggina facendo cadere un’ennesima grande tra le mura amiche. Nove risultati utili consecutivi e squadra al sesto posto in piena zona play off a -6 dalla seconda piazza occupata dal Genoa che, per volere del calendario sarà il prossimo avversario dei rosanero in anticipo venerdì.

Una stagione partita tra tante incognite ed indecisioni che sta proseguendo bene. Sembra quasi di vedere l’entusiasmo di maggio-giugno della scorsa stagione e sappiamo tutti come andò a finire: rincorsa play off e clamorosa promozione in serie B.

Questo e tanto altro nella nuova (la diciassettesima) puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà, come di consueto, in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate. Una puntata che si preannuncia calda dopo la terza vittoria consecutiva del Palermo che proietta i siciliani nelle zone nobili della classifica.

Brunori fa 13

Matteo Brunori non si ferma. Segna ancora e questa volta dagli 11 metri non sbaglia. Anzi, calcia un bellissimo rigore che spiazza l’estremo difensore amaranto. Per il bomber del Palermo è la tredicesima rete stagionale che conferma una crescita. La tredicesima rete che significa anche aggancio a Walid Cheddira nella classifica marcatori. Un rigore propiziato e trasformato con estrema serenità nonostante i tre (pesanti) errori dagli 11 metri in questa stagione, ultimo con Ascoli ed in precedenza i due sanguinosissimi perché decisivi con Cosenza e Venezia. Da allora sono passati meno di tre mesi.

Finalmente Soleri

Ma la vittoria di ieri porta anche la firma di Edoardo Soleri. Finalmente lui. Capace la scorsa stagione di segnare 12 reti in serie C da subentrato. Finalmente l’apriscatole è tornato a pungere. Suo il colpo di testa imperioso su assist di Ales Mateju che a 9 minuti dal 90’ ha regalato i tre punti ai rosa mandando in visibilio il Barbera.

Il Palermo ha alzato la qualità

La qualità del Palermo con il calciomercato invernale si è alzata. Gli arrivi sono stati di un certo tipo e fanno capire che il City Group sta preparando il terreno per l’obiettivo che i tifosi vorrebbero già fin da ora. Tutino e Verre danno maggior varietà alla rosa di “titolari” di Eugenio Corini. In prospettiva Graves ed Aurelio sono attesi. Il danese si è già visto per pochi scampoli di gioco ma è stato reattivo in un paio di respinte decisive durante l’arrembaggio reggino. Senza dimenticare Orihuela e Masciangelo.

Rosa già proiettati a Genova

Insomma, il futuro può parlare rosanero. Il Palermo è già pronto? Genoa, Frosinone, Sudtirol e Ternana che saranno le avversarie di febbraio, daranno importanti indicazioni. Ma venerdì c’è subito la sfida col Genoa squadra che ha perso a Parma e che davanti al proprio pubblico vorrà rifarsi anche della sconfitta dell’andata.