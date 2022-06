Finestra temporale riservata solo agli abbonati

Parte col botto la prelazione dei biglietti per la finale di ritorno dei playoff tra Palermo e Padova, che si giocherà domenica prossima, 12 giugno, alle 21.00 allo stadio Renzo Barbera. Il club rosanero ha comunicato che sono stati emessi oltre 3400 biglietti in prelazione. Tutto questo in poche ore: alle 12.00 di oggi è iniziata la vendita riservata agli abbonati 2021-22.

Verso un nuovo pienone

Il dato è incoraggiante e, visto il risultato della partita di andata che ha visto i rosanero espugnare l’Euganeo e avvicinarsi a concretizzare il sogno della promozione in Serie B, potrebbe esserci un nuovo pienone nell’impianto di viale del Fante. Le tre partite precedenti dei playoff hanno visto la presenza, sempre crescente, di un massa rosanero. Ciò a partire dagli oltre 31.000 spettatori che hanno spinto gli uomini di Baldini con la Triestina, nel ritorno degli ottavi di finale dei playoff. Il dato è stato superato nettamente nell’uscita successiva con la Virtus Entella, oltre 33.000, e si è assistiti all’incredibile dato della semifinale di ritorno con la Feralpisalò quando si sono registrate oltre 35.000 presenze. Solo il Palermo che lottava per la qualificazione alla Champions ha fatto registrare questi risultati.

Da mercoledì 8 giugno si apre vendita libera dei biglietti

Due giorni dopo, ovvero da mercoledì 8 giugno a partire dalle 13, scatterà la vendita libera, ovvero la caccia al biglietto vera e propria. Si prospetta un nuovo pienone, un nuovo “over 30.000”. In questi play off organizzati dalla Lega Pro numeri in crescendo. Con la Triestina 31.801 nel match degli ottavi, con la Virtus Entella di 33.024 nei quarti di finale, ed infine 35.037 nella semifinale con la Feralpisalò.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20:55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8 alle 20. Domenica 12 giugno fino alle 15.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Padova

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti, si va dai 5 ai 30 euro.

Tariffa intera