Martedì si chiude un febbraio frenetico

Soleri risponde a Cissé ed il Palermo pareggia a Bolzano sul campo del Sudtirol mostrano carattere e determinazione anche se è mancata la lucidità sotto porta. Il punto conquistato al Druso permette ai rosanero di stazionare in nona posizione ad una sola lunghezza dalla zona play off ma non c’è neppure il tempo di riflettere. E di argomenti ce ne sarebbero tanti come gli infortuni di Graves e Sala. Ma martedì sera al Barbera arriva la Ternana. E sarà ancora battaglia con la possibilità di agganciare la zona play off.

Questo e molto altro nella ventesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà, come di consueto, in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Carattere da grande squadra

Il Palermo ha impattato sul campo del Sudtirol mostrando una buona solidità nonostante un avvio da incubo. Non solo il gol di Cissè in apertura favorito da una distrazione in fase difensiva ma anche due infortuni in meno di 25 minuti occorsi a Graves ed a Sala. Solo nelle prossime ore se ne saprà di più sull’entità delle loro noie fisiche.

I rosanero hanno avuto il merito di chiudere il primo tempo sotto di una sola rete e quindi di limitare i danni. E di riorganizzarsi. Corini si è giocato la carta Soleri in avvio di ripresa. L’attante “di scorta” ci mette tre minuti a trovare il pareggio ed a fare esultare gli oltre millecento tifosi che hanno raggiunto il Druso.

Con la Ternana buona chance

Martedì 28 febbraio il Palermo torna in campo e torna al Barbera ospitando la Ternana in piena difficoltà. La seconda sconfitta di fila degli umbri ha scaturito le dimissioni di Andreazzoli. Potrebbe tornare Lucarelli.

Intanto Brunori e compagni devono vincere per centrare la zona play off in un campionato che vede tante squadre in lotta.

E la società chiama a raccolta il pubblico. Sconto del 40% sui biglietti della sfida col Modena per chi sarà allo stadio ad assistere la partita con le Fere.