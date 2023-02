La ventesima puntata

Un buon punto per il Palermo a Bolzano col Sudtirol. L’1-1 è frutto di una sfida equilibrata e combattuta. Un tempo per uno. Ma ha lasciato anche qualche rammarico perché probabilmente si sarebbe potuto anche osare e cercare di portare a casa i tre punti.

Obiettivo che con la Ternana deve essere centrato. Non c’è infatti tanto tempo per recriminare perché martedì 28 febbraio alle 20.30 i rosa sfidano gli umbri ed hanno la possibilità di dare la caccia a quei punti che servono per la consacrazione definitiva e per l’aggancio alla zona play off.

Se ne è parlato nella ventesima puntata di Rosanaenero Web & Tv, la trasmissione, condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Buon punto in casa del Sudtirol

Puntata con tanti spunti quella odierna e con numerosi commenti degli appassionati che non hanno fatto mancare supporto ma anche critiche alla squadra ed al tecnico Eugenio Corini. Si è parlato anche della sfida di martedì con la Ternana.

Ma si è iniziato dal commentare il pareggio dei rosa in casa del Sudtirol. Nuova prova di solidità e maturità – secondo conduttore ed ospiti della trasmissione – sul campo di una formazione che ha lasciato ben poco, nell’arco di questa stagione, alle sue avversarie.

E dopo un avvio ad handicap con un gol subito dopo 5 minuti su una mezza distrazione della difesa e due cambi obbligati per l’infortunio di due uomini chiave come Graves e Sala la squadra ha saputo reagire.

Fabrizio Vitale ha sottolineato: “Il Palermo ha giocato con 4 titolari in meno e dopo le difficoltà ha saputo recuperare mostrando autorevolezza in un campo dove in molti hanno avuto serie difficoltà”.

C’è però il rammarico di aver raccolto meno di quanto si sarebbe potuto portare a casa. Forse con un po’ di cattiveria in più i tre punti sarebbero potuti essere alla portata. Ma è una sensazione che si aggiunge a quella maturata dopo le trasferte di Brescia o di Ferrara ad esempio.

Con la Ternana sfida in chiave play off

Inutile non andare al punto. Martedì sera con la Ternana sarà una gara da vincere per entrare in zona play off e non uscirne più. Ne è convinto Guido Monastra ma sono i numeri a parlare. I rosa hanno una sola lunghezza di distacco dall’ottavo posto che garantisce la disputa delle partite che valgono la promozione in serie A.

La Ternana insegue ma potrebbe essere un’occasione importante. E dopo aver battuto diverse grandi al Barbera e frenato la capolista Frosinone 10 giorni, un successo – che manca da tre turni – rilancerebbe le velleità dei siciliani.

E confermerebbe la crescita della squadra che a febbraio ha affrontato sempre formazioni messe meglio in classifica, giocando contro le prime quattro e perdendo una volta (a Genova).

Incognite umbre

Non sarà facile però avere la meglio della Ternana. Anche perché come ha già spiegato Corini nella conferenza di presentazione, la formazione umbra ha valori importanti. Inoltre ci sono diverse incognite perché al momento senza guida tecnica visto che Andreazzoli si è dimesso sabato dopo il secondo ko consecutivo.

Chi giocherà

Nella puntata di Rosaenero Web & Tv si è parlato anche delle scelte di Corini. Graves e Sala chiaramente non ci saranno. Chi al loro posto? La coppia centrale difensiva formata da Marconi e Nedelcearu non dovrebbe essere scalfita. A sinistra Masciangelo sembra favorito su Aruelio. Il primo ha già giocato 70 minuti con il Sudtirol facendo buona impressione.

Dubbi per Verre e Valente con il secondo che dovrebbe essere schierato dal primo minuto. Nondimeno si apre il dibattito in attacco.

Dubbi in attacco

Chi al fianco di Brunori? Tutino, Di Mariano, o tutti e due? Ma si è parlato anche di Soleri possibile titolare. Il numero 27 ha siglato 2 reti importanti (una alla Reggina e l’altra sabato col Sudtirol). Corini probabilmente sta pensando ad un utilizzo dal primo minuto.

