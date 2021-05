Filoramo: iniziamo sentendo i cittadini

Hanno preso il via ieri pomeriggio le “Agorà” del Partito democratico di Palermo con un incontro dedicato al centro storico. “Abbiamo deciso di prenderci cura della nostra città ascoltando i cittadini – ha dichiarato il segretario Rosario Filoramo -, perché i problemi si affrontano insieme alle persone che li vivono. Lì ci sono le informazioni per comprenderli, le idee per affrontarli, le forze per superarli”.

L’assemblea, aperta alla cittadinanza, si è tenuta on-line ed è stata trasmessa dai canali social del Pd. Oltre settanta i partecipanti alle 5 ore di discussione dedicata a turismo, cultura, integrazione, commercio, trasporti e scuola. Tanti gli interventi da parte di professionisti, commercianti, universitari e artisti.

“Abbiamo avviato l’incontro con la città, sul suo presente e sul suo futuro. Lo facciamo con la nostra identità, le nostre idee e il nostro programma per Palermo. Vogliamo costruire un partito popolare, di prossimità, che si batte per redistribuire redditi, lavoro, opportunità, saperi e diritti”, ha sottolineato Filoramo. “Si tratta di un percorso condiviso – ricorda il segretario dei Democratici – che arriva dopo le assemblee dei circoli cittadini e che punta a costruire un progetto partecipativo che ponga al centro l’intera città metropolitana e candidi la “meglio cittadinanza” alla guida politico-amministrativa della città”, spiega Filoramo. “Un obiettivo raggiungibile grazie al grande e pieno sostegno che tutti i Circoli del Pd palermitano, a cominciare da Tiziana Calabrese, segretaria del circolo Pd Centro Storico, stanno profondendo al progetto politico Pd palermitano”.

Hanno aderito all’Agorà

MARIANNA AMATO

FRANCO MICELI

RENATA PRESCIA

VITTORIO PROVENZA

MARIA PONTE

PIO MELLINA

ALESSANDRO RAIS

DINO TRAPANI

ELISA BONACCINI

CALOGERO PUMILIA

ISABELLA GIANNOLA

FABIO CIULLA

TERESA CANNAROZZO

DONATO DI DONNA

PATRIZIA DI DIO

CLEO LI CALZI

ROSARIO ARCOLEO

LOREDANA LO VERDE

GIOVANNI LO VERSO

ADRIANA CHIRCO

DANIELE FICOLA

MILENA GENTILE

ANTONIO NICOLAO

ALESSIA BILLITTERI

EMILIANO NANIA

CHIARA MINI’

SERGIO MELILLI

GIOVANNA ANALDI

GIUSEPPE LUPO

ROSALBA BELLOMARE

GIUSEPPE LUPO

GIUSEPPE SCUDERI

DANILA CASTRO

LOREDANA TOMASINO

PINO APPRENDI

MARTA SABATINO

ARDITO GIUSEPPE

ALONGI PAOLA

ANTONELLO CRACOLICI

ALESSIA SPATOLIATORE

ELIO CAPRI’

MARIA FATIMA MASSENTI

ANTONINO PAVIA

MARTA SABATINO

RITA BARBERA

GASPARE CITARRELLA

LIBORIA RIBAUDO

LUCA MAZZONE

MARIA CALDARELLA

GASPARE SEMPREVIVO

BARBARA VIZZINI

OTTAVIO NAVARRA

GINO PRESTIGIACOMO

SIMONA LA PLACA

MOHAMMED CISSE’

DINO PIZZUTO

FLORIANA SPANO’

ALESSANDRO AMORE

ELISABETTA CINA’

SILVIO PIOMBINO

GIUSEPPE RICCIO

NADIA SPALLITTA

VIRGILIO RAGUSA

CLAUDIA MESSINA

DARIO FERRANTE

SIMPONA PANTALEONE

GIOVANNI LO MONACO

ROBERTO ZAMPARDI

ROBERTO TAGLIAVIA

LORENZO FERRANTE

PELLERITO ANNA

ALFREDO RIZZO

FRANCESCO CANGIALOSI

VALERIO GARRAFFA

CARLO RAMO

NINO TILOTTA

ELIO SANFILIPPO

RICCARDO CAMBRIA

ROBERTO D’AGOSTINO

ALESSIO PUCCIO

LA PORTINERIA DI QUARTIERE

LUCIANA BONADONNA

MILENA SCHIERA

ANNA PONENTE

ADELE BELLANTI

DOMENICO ZAFARANA

GIUSEPPE MEGLIO

FABRIZIO MASSARO

LAURA POLLICHINO

MOLTI VOLTI

ELENA BENINATI

LUCIA BONAFFINO

GAETANO DI FAZIO

MARIO ENEA

NATALE FERLA

MANLIO MELE