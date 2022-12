Serie B, "Risultati in linea con i programmi"

Pareggio positivo a Brescia con qualche rammarico per il Palermo con Segre che si conferma decisivo e Vido da rigenerare. Si chiude il girone di andata del campionato di serie B e l’ultima puntata del 2022 di Rosanero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati, fa un bilancio di quelle che sono state le prime 19 partite della squadra di Eugenio Corini. La trasmissione è andata in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

E tornerà lunedì 9 gennaio 2023 con la puntata che parlerà del dopo Perugia-Palermo, match che aprirà il girone di ritorno.

Striscia positiva aperta

L’1-1 al Rigamonti permette alla squadra di Eugenio Corini di proseguire nella striscia positiva portandola a 5 risultati utili consecutivi. Nove punti conquistati grazie a due vittorie e tre pareggi che permettono ai rosa di virare a quota 24 punti.

Rendimento in linea con programmi

La tredicesima posizione in classifica con quattro punti di vantaggio sulla zona play out e 5 sulla zona retrocessione. Un rendimento che è in linea con quelli che erano i programmi della nuova proprietà che fin dall’inizio ha sempre parlato di stagione di assestamento.

Dopo un avvio complicato ed altalenante, infatti, il Palermo ha cominciato ad ingranare. Anche se per Salvatore Geraci il Palermo è “avanti rispetto alle aspettative.

A Brescia con 4 titolari in meno

Guido Monastra ha parlato del match di Brescia che il Palermo ha giocato “con 4 titolari in meno”. Vitale “E’ stato un miglioramento, un consolidamento, un passo avanti. Certi atteggiamenti tattici trovano spiegazione andando a Brescia senza 4 titolari, si va in svantaggio e si recupera. Probabilmente due mesi fa non ci sarebbe stato”.

Geraci: “Il Palermo è in crescita ed assieme alle grandi è la squadra che sta andando meglio ed a Brescia meritava di più perché ha tentato fino all’ultimo. Penso che si possa aprire un girone di ritorno positivo. Il cambio di modulo è servito, la difesa è più solida e se l’è cavata anche senza Nedelcearu, il centrocampo sta ritrovando gli uomini migliori. E Brunori non è stato mai a guardare. Anche se il gioco d’attacco va definito ma meglio di così non poteva andare visto l’inizio di stagione atipico”.

Segre su, Vido giù

Focus della trasmissione si è spostato anche su due giocatori che sono stati protagonisti a Brescia in positivo ed in negativo.

Pollice su per Jacopo Segre, l’ex centrocampista del Torino dopo un avvio in maglia rosa altalenante si è preso il centrocampo e nelle ultime due giornate, col Cagliari ed a Brescia ha trovato la via della rete. Marcature decisive che hanno portato 4 punti.

Discorso diverso per Luca Vido che da titolare incide meno rispetto a quanto parte dalla panchina. Al Rigamonti due conclusioni verso la porta delle Rondinelle senza mai essere pericoloso. Un giocatore da rigenerare.

Calciomercato

Inevitabile anche un piccolo accenno sul calciomercato che dal 2 gennaio e per tutto il mese (fino a giorno 31) terrà banco. Il Palermo però prima deve sfoltire la rosa e poi operare.