Palermo- Pescara: 3-0

Per il Pescara

sconfitta amara.

Due combattenti

son contendenti

per il primo posto:

Palermo è tosto

per la vittoria

e gol di Puskas fa subito storia.

Quando il Pescara

cercò la rimonta

subì l’onta

di nuova rete

da Murawsky che diete

impose a diaria

all’avversaria

e a siglare il torneo

con terzo gol ci pensa Moreo.

È un’ecatombe

per il Pescara su cui incombe

l’ombra del Palermo

che ha trovato il perno

del gioco organizzato

dove ognuno è ammaestrato

da Stellone

per forgiare Palermo campione.

Grazie, Palermo perché in testa

guida noi alla gran festa

per vederti in serie A

perché questa è civiltà

guadagnare con bravura

d’arrivare in dirittura.

Ci siam tutti noi tifosi

per i tuoi frutti più copiosi.

Facci dono di certezza

di finire in gran bellezza