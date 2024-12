Un’icona della cultura palermitana è venuta a mancare poche ore fa. E’ morta improvvisamente Eliana Calandra, di 69 anni. Era stata direttrice del museo Pitré, dell’archivio storico comunale e del sistema bibliotecario di Casa Professa. Eliana è stata una figura di spicco nella promozione e valorizzazione della cultura siciliana. Durante il suo mandato al Museo Pitrè ha guidato un’importante ristrutturazione permettendone la riapertura e la ricollocazione delle opere in modo da rendere il museo più accessibile e fruibile al pubblico. La sua dedizione e il suo impegno è stato riconosciuto da tanti colleghi che oggi si stringono in cordoglio.

I funerali di Eliana Calandra si svolgeranno martedì 24 ottobre alle 10.30 presso la chiesa del cimitero di Sant’Orsola.

Oltre alla sa carriera professionale, Eliana era anche una madre e una nonna affettuosa sempre presente per la sua famiglia. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio: “Con profondo dolore, apprendiamo la notizia dell’improvvisa dipartita della Dott.ssa Eliana Calandra, una professionista esemplare e una figura di riferimento per la cultura della nostra città. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla e di condividere con lei il cammino della promozione culturale. Alla famiglia e ai suoi cari va il nostro più sentito cordoglio”, ha scritto la Fondazione Wanted Palermo.

Poi ancora: “Con questa immagine del 2023 al Museo Pitré, desidero ricordare con profondo dolore, l’amica Eliana Calandra, venuta a mancare oggi improvvisamente. Nei suoi diversi ruoli nell’amministrazione comunale (ha diretto il Museo Pitré, l’Archivio Storico Comunale e la Biblioteca comunale) abbiamo più volte collaborato in progetti culturali. Ciao Eliana”, ha scritto Maria Antonietta Spadaro.

“E’ con grande dolore che comunichiamo che la Dottoressa Eliana Calandra ci ha lasciati questa mattina. Una grande donna che ha dedicato la sua vita alla Cultura, direttrice del Museo Pitré, Dirigente dell’Archivio Storico e del Sistema Bibliotecario cittadino, ma anche mamma e nonna presente e dedita alla sua famiglia. I funerali saranno celebrati alle ore 10.30 di martedì 24 presso la Chiesa del Cimitero di Sant’Orsola. Per chi volesse dare un ultimo saluto sarà possibile farlo presso la Camera Ardente del Policlinico di Palermo fino a domani mattina”, si aggiunge al cordoglio anche l’intera area della Cultura del Comune di Palermo.

“A nome della GAM Galleria d’Arte Moderna di Palermo , con grande dolore e affetto, oggi ci uniamo nel ricordo della Dottoressa Eliana Calandra, già direttrice del Museo Pitré e dirigente dell’Archivio Storico e del Sistema bibliotecario del Comune di Palermo. Con queste immagini desidero ricordare la Dottoressa Calandra, che ci ha prematuramente lasciati questa mattina, lasciando un vuoto incolmabile. È stata una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita alla Cultura, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del nostro patrimonio. Ma oltre a essere una professionista di grande valore, era anche una donna di grande spessore umano. Ci mancherà profondamente, ma il suo spirito e il suo amore per la Cultura vivranno sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata. Un grande esempio, che intendiamo onorare nel futuro”.

Poi, anche il messaggio della Cisal e della federazione di comparto Csa: “La morte di Eliana Calandra, per anni dirigente del comune di Palermo, direttrice del museo Pitrè e della biblioteca di Casa Professa e responsabile dell’Archivio storico comunale, è una gravissima e dolorosa perdita per la città e per il mondo della cultura. Una scomparsa che suscita profonda tristezza e priva i palermitani di un punto di riferimento”.