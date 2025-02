Aveva 66 anni

E’ morto “u Zu Giovanni”, protagonista del mondo del gelato palermitano. Vendeva gelato ma all’occorrenza anche panelle e crocchè, con il suo furgoncino girava per Palermo e dintorni conquistando l’affetto dei cittadini. Giovanni Lo Monaco è venuto a mancare all’età di 66 anni dopo una lunga lotta contro la Sla. Giovanni era diventato un’istituzione, ha cominciato a vendere gelati in tenera età, a soli 8 anni, seguendo le orme del padre, “U Zu Nino”. Con il suo furgone ambulante, ha percorso per anni le strade di Villabate, Ficarazzi, Sperone, e Acqua dei Corsari. Giovanni lascia la moglie, due figli e sette nipoti a cui era molto legato.

I funerali si svolgeranno mercoledì 19 febbraio presso la chiesa evangelica “Cammino di fede” nel quartiere Brancaccio di Palermo.

Dalla vendita del gelato in estate a pane e panelle d’inverno

Giovanni era un uomo generoso, così viene ricordato da molti. Più volte era capitato che un bambino non avesse soldi per comprare il gelato; senza esitazione “U zu Giovanni” regalava il dono raddoppiandone la dose. Nei cortili delle scuole era conosciuto, invitato dai genitori e insegnati.

Per dare seguito alla sua attività, d’inverno si reinventava con la stessa passione, servendo pane panelle e crocché da una roulette a Villabate.

Il re dello street food palermitano Nino u’ Ballerino conquista Buenos Aires

Nino Ballerino è una figura emblematica dello street food palermitano, la cui abilità e passione lo hanno reso celebre a livello internazionale. Recentemente, Nino Ballerino è stato protagonista di una video esposizione presso il Centro di Cultura di Buenos Aires. L’evento è stato curato da Salvo Nugnes, noto manager ed esperto d’arte, e dal dott. Marcel, già alto funzionario del Ministero della Cultura. La mostra ha offerto al pubblico argentino l’opportunità di immergersi nella ricca tradizione culinaria siciliana attraverso le esperienze e le storie di Nino. L’esposizione ha messo in luce non solo le tecniche culinarie di Nino, ma anche la cultura e le tradizioni che rappresenta, a celebrazione della gastronomia siciliana.

Salvo Nugnes, già curatore di numerose mostre e eventi culturali, ha sottolineato l’importanza di valorizzare le tradizioni locali e di promuoverle in contesti internazionali ed ha aggiunto che iniziative come questa rafforzano i legami culturali tra l’Italia e l’Argentina, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e apprezzare patrimoni culturali diversi. ’evento ha riscosso grande successo, attirando l’attenzione di appassionati di gastronomia e cultura. La storia di Nino Ballerino è un esempio di come le tradizioni locali possano diventare ponti culturali, unendo persone di diverse parti del mondo attraverso la passione per il cibo e la cultura.