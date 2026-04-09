Dal 10 al 12 aprile tre giorni di degustazioni, cooking show e musica live

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della pizza. Dal 10 al 12 aprile 2026, a Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18), arriva Palermo Pizza Experience, tre giorni dedicati alla cultura della pizza e dell’arte bianca tra degustazioni, cooking show e musica live.

L’evento è realizzato grazie al contributo dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive e patrocinato dal Comune di Palermo, con la partnership istituzionale di Confcommercio Palermo. All’inaugurazione sarà presente l’assessore Edy Tamajo.

Pizza e dolci d’autore: l’eccellenza siciliana protagonista

Il cuore della manifestazione è rappresentato dalla presenza di 12 tra le migliori pizzerie di Palermo e provincia. Ogni realtà proporrà le proprie specialità, con attenzione anche alle versioni senza glutine, segno di una crescente sensibilità verso esigenze alimentari diverse.

Accanto alla pizza, spazio anche alle pasticcerie più rinomate della città, pronte a presentare i loro “cavalli di battaglia”, prodotti che raccontano la tradizione dolciaria siciliana, spesso legata a ricette storiche e lavorazioni artigianali tramandate nel tempo.

Il pubblico potrà degustare le proposte lungo un percorso enogastronomico completo, accompagnato da birre alla spina selezionate, pensate per esaltare i sapori delle diverse preparazioni.

Cooking show, laboratori e musica live

Il programma si arricchirà con una serie di cooking show dedicati ai piatti simbolo della cucina siciliana e italiana, di recente riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Accanto alle dimostrazioni pratiche, sono previsti panel tematici su pizza, panificazione e grani antichi, con la partecipazione di chef, pizzaioli e professionisti del settore.

Non mancheranno i laboratori didattici, rivolti sia ai bambini sia agli appassionati. Qui il pubblico potrà mettere le mani in pasta e comprendere da vicino i processi che stanno dietro alla preparazione di pane e pizza. Un percorso che metterà al centro il sapere artigianale, restituendo valore ai gesti e alle materie prime.

Oltre al cibo, il programma prevede momenti di intrattenimento musicale. Venerdì 10 aprile, alle 19,30, salirà sul palco la tribute band dei Beatles “The Fan Experience”, seguita dalle 20,30 da una selezione musicale anni Novanta.

Sabato 11 aprile, dalle 16,00, spazio al format “Back to 2000”, mentre domenica chiuderà la manifestazione il gruppo “Tachipirina, la tua dose di Indie”.

L’evento seguirà questi orari: venerdì 10 aprile dalle 17 alle 24; sabato 11 aprile e domenica 12 aprile dalle 10 alle 24.