Torna il corteo più colorato ma soprattutto più inclusivo dell’anno. Il capoluogo si prepara ad accogliere il Palermo Pride 2025, in programma sabato 21 giugno con una sfilata che attraverserà il centro cittadino a partire dal Foro Italico fino a Piazza Castelnuovo (Politeama). A tal proposito, l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune a emesso un’ordinanza che introduce modifiche alla circolazione, divieti di sosta e chiusure temporanee lungo il percorso.

Il tragitto della manifestazione

L’appuntamento è previsto alle ore 16 presso il Foro Italico Umberto I (fronte Villa Giulia), con partenza intorno alle 17:00. Il corteo seguirà questo itinerario: Foro Italico Umberto I, via Lincoln, via Roma, Piazza Don Luigi Sturzo, via Turati con arrivo in Piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo (Politeama).

Come novità di quest’anno, tutti gli interventi, compresi quelli del Coordinamento Palermo Pride e della madrina “Francamente”, si terranno dal primo carro direttamente in piazza Politeama, dove si concluderà la manifestazione.

Durante il corteo sarà autorizzato il passaggio di mezzi dell’organizzazione: carri, mezzi autoarticolati, due trenini turistici, un pickup e una motocarrozzetta turistica. Tutte le traverse che si immettono sul percorso saranno chiuse al traffico e i flussi veicolari verranno deviati su itinerari alternativi.

Percorsi alternativi per i mezzi AMAT

I mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano Amat modificheranno i propri percorsi in base alle esigenze e alle limitazioni in vigore nelle strade interessate.

Divieti e chiusure

Il 21 giugno saranno in vigore i seguenti provvedimenti. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 10 alle ore 17 (e fino a cessate esigenze) su: foro Umberto I (carreggiata lato mare tra piazza Tumminello e piazza Kalsa) foro Umberto I (carreggiata lato monte tra piazza Kalsa e via Lincoln).

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 13 alle ore 22 e chiusura al transito veicolare dalle ore 18 alle ore 22 in: via Turati (intero tratto), piazza L. Sturzo (tratto tra via Scinà e via Roma, lato monte), via Domenico Scinà (da piazza Sturzo a via Turati), via Filippo Turati (intero tratto), via P.V. Panascia (intero tratto), via G. Daita (tra via N. Gallo e via Turati), viale della Libertà: direzione obbligatoria a destra verso piazza Virgilio e via Nicolò Garzilli: obbligo di svolta a sinistra verso piazza Virgilio all’incrocio con via Dante.

La sosta in via Turati sarà consentita esclusivamente a un tir e a un trenino dell’organizzazione. Gli altri mezzi del corteo non potranno sostare nell’area. Prevista anche l’autorizzazione alla sosta per due mezzi Amat adibiti al trasporto di persone con disabilità.