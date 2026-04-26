Ci sono notizie che arrivano già confezionate, spiegate, pronte per essere discusse. E poi ce ne sono altre che, mentre provi a raccontarle, stanno ancora accadendo. Palermo, in questi giorni, sembra muoversi esattamente su questo confine sottile.

Ieri, sulle scalinate del Teatro Massimo, non è andato in scena solo un flash mob. Claudio Baglioni tra la gente, un coro lirico che si apre nello spazio, le note di “Noi no” che salgono leggere e poi restano sospese, come fanno certe cose quando non vogliono finire subito. Non era uno spettacolo nel senso classico. Era un’apparizione. Un piccolo scarto nella quotidianità.

E mentre qualcuno, quasi automaticamente, cercava già di tradurre tutto in chiave politica, la realtà si muoveva su un piano diverso, più concreto e meno rumoroso.

Perché questa volta non siamo nel campo delle suggestioni. Il Capodanno 2027 trasmesso dalla RAI non è un’idea in cerca di conferme: è un accordo già firmato. Dietro c’è una regia istituzionale precisa, quella del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha già contrattualizzato un progetto biennale con la Rai. Un’intesa che va oltre la singola notte di festa e prova a costruire una presenza più stabile della Sicilia dentro il racconto televisivo nazionale.

È qui che il piano cambia livello. Non più solo evento, ma strategia. Non più solo visibilità, ma continuità. Palermo diventa il primo atto, il punto di partenza di un racconto più lungo che prova a mettere insieme turismo, spettacolo e identità. Una città che non si limita a ospitare, ma che tenta — con tutte le sue contraddizioni — di diventare essa stessa contenuto.

Eppure, proprio mentre tutto questo prende forma, il rischio è quello più semplice: non accorgersene davvero.

Perché il dibattito si accende subito attorno ai nomi, alle firme, alle responsabilità. A chi ha voluto cosa, a chi ne trarrà vantaggio, a chi rappresenta chi. È il riflesso naturale di ogni grande operazione pubblica. Ma resta, in fondo, una lettura parziale.

Quello che è successo davanti al Massimo racconta altro. Racconta una città che prova a mettersi in scena prima ancora delle telecamere ufficiali. Che sperimenta una forma di spettacolo spontanea, quasi inconsapevole, ma proprio per questo autentica. Palermo non aspetta il 31 dicembre per esistere in diretta: ci arriva per accumulo, per segnali, per piccoli episodi che costruiscono un’immagine. Il Capodanno sarà il culmine — luci, numeri, ascolti, narrazione nazionale.

Ma la trasformazione, se è reale, non si misura in una notte. Sta nei passaggi intermedi. In una scalinata che diventa palco. In una canzone che si diffonde senza invito. In un teatro che smette di essere solo monumento e torna a essere spazio condiviso. E sta anche in quella scelta istituzionale, già definita, che prova a dare continuità a tutto questo, trasformando un evento in un percorso. Alla fine, la domanda resta sospesa, più interessante di qualsiasi polemica.

Non se Palermo riuscirà a mostrarsi all’Italia. Ma se, mentre tutto questo accade, Palermo riuscirà davvero a riconoscersi.