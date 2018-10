Finisce 1 – 1 l’incontro tra il Palermo primavera e i pari età del Milan. La formazione di Scurto era chiamata ad una risposta dopo la sconfitta pesante contro la Roma, in trasferta per 5 – 0. Partono subito forte i baby rosanero con il gol di Santoro che dopo due minuti porta in vantaggio i suoi.

Purtroppo per il Palermo, la partita rimane in bilico fino alla fine e allora i rossoneri trovano il pareggio. A quattro minuti dal 90′ è Tonin a firmare l’1-1. Può comunque essere soddisfatto Scurto: la reazione c’è stata e si è pareggiato contro il Milan. Nonostante i diavoli quest’anno non stiano brillando in primavera, è comunque una formazione temibile.

La classifica per i siciliani è migliore di quanto si potesse prevedere alla vigilia del campionato e si stanno mettendo in evidenza giovani importanti come Santoro, Cannavò e Gallo.