l'assessore cusumano ha 'congelato' l'avviso

Niente eventi per la cittadinanza in occasione del Natale a Palermo. La giunta comunale ha infatti stoppato il bando per i progetti di Natale che il Comune aveva lanciato il 5 dicembre con scadenza il 14.

L’assessore comunale alla Cultura, Andrea Cusumano, ha firmato un atto formale per congelare l’avviso “Festa con i bimbi 2018” che prevedeva eventi e spettacoli in tutte le circoscrizioni fino al 6 gennaio. Un fitto calendario di appuntamenti pensati innanzitutto per i bambini ed i ragazzi ma anche per le loro famiglie, con un importo complessivo di 160mila euro.

L’avviso, sin dal suo annuncio, era stato al centro di polemiche e divisioni. “Riteniamo questo avviso poco opportuno e non tempestivo – ha detto qualche giorno fa Fabrizio Ferrandelli, leader dei Coraggiosi – Non buttiamo i soldi, ma investiamoli in sicurezza e diritto allo studio, partendo dall’edilizia scolastica. Quale modo migliore per pensare ai bambini della nostra citta?”.

L’assessore Cusumano pare ci abbia dunque ripensato. Quindi quest’anno, a Palermo, non ci saranno eventi natalizi organizzati dal Comune.