Lo dice Nunzio Reina di Confesercenti Sicilia

“Per chi ha rispettato le regole e le norme sulle chiusure dal 9 marzo questo è il primo giorno di lavoro. Un giorno atteso con molta trepidazione per ricominciare.

Abbiamo lavorato per giorni per rendere il taglio di capelli e i nostri servizi di estetica più sicuri possibili”. Nunzio Reina, parrucchiere e presidente dell’area Immagine e Benessere di Confesercenti Sicilia oggi ha riaperto il locale in via XX Settembre a Palermo.

“In questi mesi ho condotto una guerra contro gli abusivi. In tanti nonostante il lockdown avevano i capelli tagliati. Gli abusivi hanno lavorato e noi che abbiamo rispettato le norme e abbiamo gli strumenti per lavorare in sicurezza no – aggiunge Reina – Quanto successo a Campofranco con il barbiere abusivo che ha infettato i clienti mi ha dato ragione. Per ripartite noi non aumenteranno i prezzi sarebbe approfittare e non lo faremo. Il kit a noi costa da 3 a 4 euro, ma per la sicurezza di tutti sono spese che vanno fatte.

I clienti vengono per appuntamento uno alla volta e dopo ogni taglio sanifichiamo tutto. Per noi la salute e la sicurezza viene prima di ogni cosa. Lo era prima del Covid, figurarsi adesso. Il nostro è un servizio che è mancato. Da quando è iniziata a circolare la notizia della prossima riapertura i nostri telefoni hanno ripreso a squillare. Adesso ricominciamo a lavorare. Non abbiamo bisogno di aiuti, lo Stato deve darci una mano abolendo le tasse del 2020 e mettendoci a regime nel 2021. Quanto perso non lo potremo mai recuperare”.