In occasione del centenario della nascita di Bruno Trentin (1926-2007), l’Istituto Gramsci, in collaborazione con la Cgil, la Fondazione Di Vittorio, il centro di documentazione e ricerca Trentin, l’Università di Palermo e l’Università della Tuscia, organizza il 5 e 6 novembre un convegno di studi dal titolo “Bruno Trentin. Mezzogiorno, Italia, Europa Mediterranea”.





L’iniziativa si terrà all’Istituto Gramsci, ai Cantieri culturali alla Zisa, con inizio alle ore 15 del 5 novembre.

Dopo i saluti istituzionali, l’apertura dei lavori a cura di Carlo Verri, docente di Storia contemporanea a Unipa e coordinatore dei lavori, e di Sante Cruciani, docente di relazioni internazionali presso l’università della Tuscia (Viterbo).

La prima sessione del convegno, il 5, affronterà il tema “Dal Piano del lavoro all’Europa di Maastricht”.

La seconda sessione, il 6 alle ore 9, ha come titolo “Da Maastricht a Lisbona”.

A seguire, alle 11.30, la Tavola rotonda “L’eredità culturale e politica di Bruno Trentin”.





Bruno Trentin assume la guida della Cgil nel novembre 1988, succedendo ad Antonio Pizzinato, in una fase di grandi trasformazioni economiche, frammentazione del lavoro, fine della Guerra fredda e nascita di nuove forme di precarietà.

Il suo primo grande appuntamento fu la Conferenza programmatica di Chianciano nell’aprile del 1989, in cui avviò la cosiddetta “strategia dei diritti” per rinnovare l’identità del sindacato.

Rimase alla guida della CGIL fino al 30 giugno 1994, quando gli succedette Sergio Cofferati.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 15:00

Prezzo: 0.00

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