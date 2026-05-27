A poco più di un mese dalla scomparsa del Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi, avvenuta lo scorso 22 aprile, i Comandi territoriali dell’Arma di Palermo, le massime Autorità cittadine e la comunità si sono stretti nel ricordo di una figura che ha segnato profondamente la storia delle istituzioni.

Il momento di memoria è stato organizzato su iniziativa del Presidente dell’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” di Roma, il Consigliere Antonio Sabatella, insieme al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Giustino Fortunato”, il Professor Giuseppe Acocella. L’iniziativa nasce per onorare il legame che ha unito il Generale Stefanizzi alla Sicilia, dove ha ricoperto, tra gli altri prestigiosi incarichi della sua carriera, ruoli di comando a Palermo, Monreale e Messina.

Le celebrazioni in memoria dell’Alto Ufficiale si sono articolate in due momenti distinti, caratterizzati dalla presenza dei familiari del Generale Stefanizzi e delle autorità civili e militari.

La mattina si è aperta con la celebrazione del solenne Pontificale in suffragio presso la Chiesa della Madonna della Purificazione, situata all’interno del Complesso Monumentale del Reale Albergo dei Poveri. La liturgia è stata presieduta dal Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo emerito di Agrigento. Alla funzione hanno preso parte, tra gli altri, il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, e il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco.

La funzione religiosa si è conclusa con la lettura dei messaggi inviati dal Ministro della Difesa, l’Onorevole Guido Crosetto, e dall’Ordinario Militare per l’Italia, l’Arcivescovo Gian Franco Saba, i quali hanno voluto tratteggiare e onorare la figura del Generale Stefanizzi.

Durante la cerimonia, il Generale Domizi ha ricordato il collega, al quale era legato da un’amicizia nata alla Scuola Militare “Nunziatella” nell’anno 1978. Il Comandante Interregionale ha rievocato il percorso iniziato insieme, quando il Generale Stefanizzi lo accolse al suo arrivo alla Scuola, descrivendolo come una figura generosa e altruista, doti che lo hanno contraddistinto nel corso di una vita interamente dedicata al servizio delle Istituzioni.

L’omaggio è proseguito nel tardo pomeriggio, alle ore 19:00, nella corte centrale del Reale Albergo dei Poveri, dove la Fanfara del XII Reggimento Carabinieri “Sicilia” si è esibita in un concerto interamente dedicato alla memoria del Generale scomparso, offrendo un repertorio volto a rinnovare la gratitudine per l’operato e l’esempio del militare.