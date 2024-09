Tre i vincitori del contest

La bellezza del culto della Santuzza raccontata attraverso le immagini. Questa la proposta di cui si fa portavoce la galleria d’arte moderna di Palermo, con la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”. Trentasei stampe di 13 artisti che documentano momenti significativi del festino numero 400. Gli scatti, esposti alla Gam, catturano l’essenza dei festeggiamenti del 14 luglio, offrendo un percorso narrativo che permette di rivivere l’atmosfera magica di questa ricorrenza. Sono Antonino Costa, Igor Petyx e Maria Lannino i vincitori del contest.

“Abbiamo cadenzato questo 400esimo anniversario con una serie di ricorrenze iniziative attività, -ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla- questa edizione è ispirata alla speranza della città, nella città e per la città, crediamo che questo percorso sia l’inizio di un cammino più lungo e di innovare nel solco della Santuzza una vicinanza sempre maggiore ai cittadini mettendo a loro disposizione servizi e proposte di qualità”.





Il progetto

L’esposizione, documentata da un catalogo pubblicato da Priulla, è promossa dal Comune di Palermo e dalla galleria d’arte moderna, grazie al contributo dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia e alla collaborazione dell’ordine dei giornalisti di Sicilia. La curatela è affidata a Maria Francesca Martinez Tagliavia direttore della galleria d’arte moderna.

Le fotografie, catturano la bellezza dei carri allegorici, i volti gioiosi dei cittadini e la devozione verso la Santa patrona, offrono un viaggio emozionante nel cuore della tradizione palermitana.

“Queste è una delle iniziative più qualificanti del panorama di iniziative che abbiamo messo in campo per i 400 anni di Santa Rosalia e per celebrare l’anno giubilare dedicato alla Santuzza – ha dichiarato Giampiero Cannella, vice sindaco e assessore alla cultura – Sicuramente una iniziativa che tende anche a fotografare in senso non soltanto metaforico ma in senso stretto degli attimi che rappresentano tutta la parte più bella e suggestiva della tradizione, del culto del modo in cui si vive santa Rosalia a Palermo quindi è anche e un modo per esportare un brand positivo della città profondamente diversa dai clichè che spesso invece hanno caratterizzato la nostra città ecco perché questa iniziativa è una di quella a cui abbiamo attribuito grande importanza e soprattutto grande promozione in Italia e all’estero”.

Gli autori

La galleria d’arte moderna apre le sue porte ad una mostra fotografica accessibile a tutti. Da oggi, 6 settembre, le immaggini scattate dai 13 autori, giornalisti e fotografi, offriranno un ritratto inedito del Festino. Tra gli autori: Giuseppina Avola, Massimiliano Charlie Burgio, Luca Caccia, Antonino Costa, Tiziana Dipietro, Carmelo Fornaro, Francesco Geraci, Adriana Guercio, Maria Lannino, Daniele Li Volsi, Igor Petyx, Massimiliano Serrago, Andrea Vagni. Alcune immagini tratte dalle “prove” del Festino, sono state scattate dalla fotografa Marcella Consuelo Giuffrè, immagini che introducono l’esposizione arricchita anche da alcuni video.

