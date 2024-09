Santa Rosalia torna al porto di Palermo. I tre scatti, premiati nel concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia“, sono da oggi fruibili, 24 settembre, al Marina Yachting: “La santuzza tra la folla” di Antonino Costa, “La speranza sono loro” di Igor Petyx posizionate di fronte la “fontana danzante” mentre “Quel che resta di” di Maria Lannino accoglie i crocieristi al Palermo cruise terminal.

“Credo sia giusto popolare i luoghi, soprattutto quelli rappresentativi e iconici di questa città, con il ricordo e la presenza di una iniziativa importante e di un momento significativo per la nostra città quale è stato e quale continua ad essere il 400esimo anniversario di Santa Rosalia – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – l’idea congiunta dell’autorità di sistema portuale e del Comune di Palermo è di quella di realizzare un circuito di presentazione della città presso tutti gli istituti italiani di cultura all’estero coinvolgendo tutti gli operatori del turismo e della mobilità internazionale”.









Il porto di Palermo ospita i tre scatti vincitori del concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

“Portare una consistenza fotografica ed esporla qui significa non solo trasmettere quello che la Santuzza rappresenta per i palermitani ma anche raccontarlo ai crocieristi e ai viaggiatori che hanno la fortuna di vedere questo bellissimo luogo, queste fotografie rappresentano da un lato l’emozione che i palermitani provano di fronte al Festino e dall’altro la rappresentazione della Santa – ha detto Pasqualino Monti, Presidente di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale – abbiamo emanato un bando per la parte del Foro Italico e insieme al Comune abbiamo fatto un bellissimo lavoro di raccordo, ne verrà fuori un bellissimo progetto e saremo felici di realizzarlo anche in quest’occasione, l’interfaccia porto-città continua e ormai siamo alla conclusione per quanto riguarda la riqualificazione delle fondamenta, siamo in dirittura d’arrivo per il primo lotto mentre per il secondo se ne preoccuperà chi avrà l’onore e l’onere di sostituirmi, l’obiettivo è inaugurare il primo lotto nei primi quattro mesi del 2025 e ci auguriamo sia la ciliegina sulla torta rispetto a tutte le cose che abbiamo già realizzato”

Il concorso alla Gam

Trentasei stampe di 13 artisti documentano momenti significativi del festino numero 400. Gli scatti, esposti alla Gam, catturano l’essenza dei festeggiamenti del 14 luglio, offrendo un percorso narrativo che permette di rivivere l’atmosfera magica di questa ricorrenza. Sono Antonino Costa, Igor Petyx e Maria Lannino i vincitori del contest.

L’esposizione, documentata da un catalogo pubblicato da Priulla, è promossa dal Comune di Palermo e dalla galleria d’arte moderna, grazie al contributo dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia e alla collaborazione dell’ordine dei giornalisti di Sicilia. La curatela è affidata a Maria Francesca Martinez Tagliavia direttore della galleria d’arte moderna.

Le fotografie, catturano la bellezza dei carri allegorici, i volti gioiosi dei cittadini e la devozione verso la Santa patrona, offrono un viaggio emozionante nel cuore della tradizione palermitana.

