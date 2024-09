Il porto di Palermo ospiterà dal 24 settembre le tre foto vincitrici del concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, promossa dal Comune di Palermo e dalla Galleria d’Arte Moderna, con il contributo dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Le opere esposte al Palermo Marina Yachting e al Palermo Cruise Terminal

Saranno esposte al Palermo Marina Yachting “Il carro trionfale sul Cassaro, la Santuzza tra la folla” di Antonino Costa, “La speranza… sono loro” di Igor Petyx, mentre quel “Quel che resta” di Maria Lannino accoglierà i crocieristi al Palermo Cruise Terminal, grazie alla disponibilità della West Sicily Gate.

Inaugurazione alla presenza delle autorità

L’inaugurazione è prevista alle 18 di domani, al Palermo Marina Yachting, alla presenza del presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Le parole di Pasqualino Monti

Monti: “Ospitiamo un estratto della mostra in corso alla Galleria d’Arte Moderna, che da solo compone un ritratto suggestivo e profondo di “palermitudine” e fa comprendere, a ben guardare, cosa significhi essere siciliani. Un piccolo documento che consente, soprattutto ai turisti, di entrare nella vita di questa città attraverso le sue più consolidate e identitarie tradizioni. Un vero racconto per immagini che l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha voluto supportare”.

Da rottame a simbolo, allo Sperone la rinascita del Carro trionfale di Santa Rosalia di Kounellis

Il Carro Trionfale di Santa Rosalia realizzato nel 2007 a Palermo dall’artista Jannis Kounellis per il 383° Festino sarà restaurato e sfilerà lungo le vie del quartiere Sperone di Palermo, venerdì 11 ottobre, per il corteo scenografico de “Le Rosalie ribelli” condotto da 400 bambine e bambini della scuola “Sperone-Pertini” guidata da Antonella Di Bartolo. L’iniziativa di restauro del “Carro risorto” voluta dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, con la collaborazione del Comune di Palermo rientra nelle attività collaterali al 400° Festino di Santa Rosalia.

Storia e condizioni del carro

Dal 2007, il Carro di Kounellis è abbandonato nel giardino di Villa Giulia a Palermo. Questo restauro – che simboleggia una rinascita – sarà la restituzione di un’opera d’arte alla città. I resti del carro – in condizioni più che precarie – sono volati oltre i cancelli di Villa Giulia per essere trasportati ad Ecomuseo Mare Memoria Viva, in via Messina Marine, dove inizieranno i lavori di restauro. Il trasporto è avvenuto ieri sera.

Una grande imbarcazione – semplice ed austera – con una vela rilucente di cristalli swarovski, era l’opera immaginata da Kounellis nel 2007. Un’opera d’arte dedicata alla “Memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la difesa di questa città”. Concluso il Festino, il Carro Trionfale venne poi lasciato, privo di albero, vele, statua e timone, all’interno di Villa Giulia. Lì è rimasto per 17 anni, preda dell’incuria e in grave stato di abbandono.

