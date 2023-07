Palermo salverà Palermo, una campagna raccolta fondi per aiutare chi ha perso tutto con gli incendi

28/07/2023

Soltanto Palermo salverà Palermo: per questa ragione Blogsicilia ha deciso di sostenere le raccolte fondi – avviate sulle reti social – a favore delle famiglie che hanno subito danni con gli incendi di questa settimana.

Dobbiamo farlo noi come comunità per primi, senza aspettare interventi dall’alto. Perchè Palermo è sfregiata nel corpo e nell’anima: le parole dell’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, spiegano bene il sentimento della comunità cittadina che ha affrontato la due giorni di incendi catastrofici con il cuore in gola.

Il nostro compito è informare e raccontare le storie. Ma non vogliamo restare inermi di fronte al dramma vissuto da tantissime famiglie palermitane. Perchè se è vero che tutti quanti abbiamo sofferto ed abbiamo avuto paura, il nostro pensiero deve andare a chi, per questa orribile vicenda, ha perso tutto. Anche le reti e i social possono essere d’aiuto: ennesima riprova che tecnologie e strumenti della modernità non sono buoni e cattivi per loro intrinseca natura, poichè ciò dipende esclusivamente dall’uso che se ne fa. Abbiamo raccolta l’appello di alcune famiglie che hanno avuto la vita stravolta dagli incendi. Sono donne, uomini, madri di famiglia, lavoratori che in un colpo solo, per quelle fiamme che nessuno è riuscito a domare in tempo, hanno perso tutto. Hanno perso la casa, i mobili, i vestiti, gli oggetti di uso comune. Hanno visto tramutarsi in cenere i giocattoli dei propri figli e le foto che raccontavano la storia della loro famiglia da generazioni.

Nessuno potrà restituire loro ciò che hanno perso. Ma è il momento – e spesso questo capita quando la nostra terra affronta delle difficoltà sovrumane – che Palermo e l’intera comunità siciliana mostrino il volto buono, incarnino quella reazione positiva che non possiamo demandare ( per mancanza di fiducia forse, o per l’oggettiva lentezza delle procedure) alla sola mano pubblica.

Per questa ragione, Blogsicilia ha deciso di sostenere le raccolte fondi che sono state appena lanciate su facebook per dare una mano a chi oggi ha bisogno d’aiuto. Ecco qui di seguito le prime raccolte fondi che abbiamo deciso di indicare alla nostra community di lettori.

Questa è la storia della famiglia di Marzia Mascellaro. Nel link si trovano le indicazioni per sostenere la famiglia di Marzia ed aiutarla a ricostruirsi una vita normale.

Questa è la storia di Claudio Meli

Anche in questo caso nel link si trovano le informazioni necessarie per sostenere la ripresa di questa famiglia che ha perso tutto.

