PALERMO. C’è il basilico appena raccolto e il pomodoro baciato dal sole, il sale aromatico intenso e il profumo dolce di alloro tra i viali dell’Orto di Paolino (via Pietro Scaglione 36) a Palermo. La tenuta della famiglia De Gregorio (proprietaria dello storico palazzo in via dell’Arsenale a Palermo) presa in gestione, recuperata e adibita a spazio eventi dalla Cooperativa “LiberaMente” di Antonella e Maria Rita Radicelli.

Qui, venerdì 12 settembre alle ore 20.00 si terrà una festa speciale: una “Serata italiana” sotto le stelle con un menù che prevede spaghetti al pomodoro dell’Orto e sfincione palermitano, buon vino siciliano e altre delizie, intrattenuti da musica italiana anni ‘70 e ’80. Il dress code dev’essere bianco, rosso e verde. L’iniziativa a scopo sociale è realizzata per autofinanziarsi. Info e prenotazioni al 320 6630293.

L’Orto di Paolino è un polmone verde nella città – zona viale Michelangelo – dove ad accoglierti ci sono alcuni simpatici animali: le anatre che ti salutano prima che si immergano nel loro specchio d’acqua, i coniglietti bianchi che scorrazzano lungo il prato all’inglese e il mirto secolare; e Tornado, il cavallo custode dell’Orto di Paolino che sorveglia quelli che furono i “Giardini Petrazzi-De Gregorio” (oggi L’Orto di Paolino) per la gioia di tutti i bambini.

Durante la “Serata italiana” si potranno scoprire sapori autentici e visi amici in un’atmosfera che sa di casa, profumo e allegria.

All’interno dell’Orto di Paolino – al momento fruibile solo negli spazi all’aperto – c’è una villa storica con una cappella, un caffè house e una camera dello scirocco, presto oggetto di recupero. Tra i viali sono stati realizzati dei percorsi sensoriali per bambini autistici e con disabilità e un orto bionaturale le cui coltivazioni vengono utilizzate in cucina negli eventi della struttura. Ogni risorsa dell’Orto di Paolino racconta di rinascita e vita.

“Ho immaginato l’Orto di Paolino per i bambini del quartiere e della città che vengono a giocare con gli animali proprio come faceva mio figlio con mio padre in un orto di famiglia – racconta Antonella Radicelli, vicepresidente della cooperativa LiberaMente -. Così lo abbiamo immaginato, così lo abbiamo trasformato. Un luogo per la città che si presta ad attività di ogni tipo, uno spazio vitale per i bambini autistici che soffrono terribilmente i lunghi spostamenti per raggiungere delle aree verdi.”

L’Orto di Paolino è una vera fattoria nella città, con animali, cibo naturale e piante. C’è anche una yurta al centro del Parco: una tenda per attività pensata per i periodi più freddi, come la danza-movimento terapia. E c’è una roulotte hippy tra i viali del Parco nei pressi del “cerchio del fuoco”, un luogo magico, ideale per le notti e i momenti di convivialità tra amici; ci sono delle amache all’ombra degli alberi secolari per trascorrere lunghe ore di relax e svago.





Luogo: L’Orto di Paolino, Via Pietro Scaglione, 36, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Party

Ora: 20:00

Info:

Info e prenotazioni al 320 6630293.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.