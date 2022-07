La promozione in massima serie entro tre anni è data a 2

Il Palermo e la serie A. Il binomio è diventato sempre più forte subito dopo il closing che ha portato il club rosanero nella famiglia City Group. L’entusiasmo in città che era tornato nei fantastici giorni della cavalcata che ha portato la squadra allenata da Silvio Baldini in serie B attraverso i play off è definitivamente esploso.

Del resto, Palermo vuole tornare in massima serie ed è anche l’obiettivo della nuova proprietà che non si è certamente nascosta anche se è stato più volte ribadito da Ferran Soriano, Ceo del City, che bisognerà avere pazienza.

Cosa dicono i bookmakers sul Palermo

I bookmakers si sono già messi al lavoro per offrire le quote sul raggiungimento di questo e di altri obiettivi per i rosanero appena promossi in B.

Agipronews riporta che secondo gli esperti di Sisal, il club rosanero tornerebbe in serie A entro il 2025. E lo sottoscrivono con una quota di 2. Questo significa che puntando un euro se ne vincerebbero due.

Rosanero in Europa League entro il 2026

Ma non finisce qui. I tifosi palermitani, sognano il ritorno in Europa dei propri beniamini. La qualificazione in Europa League entro il 2026 ha una quota fissata a 25. In pratica puntando 1 euro si vincerebbe 25 volte la posta e quindi si incasserebbero 25 euro.

Se la A entro tre anni è considerata dai bookmakers quasi una conseguenza, la qualificazione in Europa entro il 2026 sarebbe vista come una impresa discreta con una quota appetibile anche se a lungo termine.

Per i bookmakers, Palermo vincente in Coppa Italia a 100

Sempre su Sisal sono presenti attualmente altre scommesse sul Palermo. La vittoria dei rosanero della Coppa Italia, trofeo che i siciliani sfiorarono per tre volte (73-74 col Bologna, 78-79 con la Juventus, 2010-2011 con l’Inter) è data a 100. Si punta un euro se ne vincono 100. Inter, la detentrice del trofeo, Milan, campione d’Italia e la Juventus (finalista dell’ultima edizione) sono date a 4.5.

Altre curiosità, Ronaldo in rosanero a 4.000

Ma ci sono ulteriori curiosità sempre riguardanti il Palermo. Avreste mai pensato all’arrivo in rosanero di Dybala o di Cristiano Ronaldo? Bene, è possibile puntare anche su questa ipotesi. Piuttosto remota a dire il vero anche per gli esperti. Le quote la dicono lunga: puntando il fatidico euro sul ritorno di Paulo Dybala al Palermo se ne vincerebbero 2.000. Cristiano Ronaldo in rosanero, una cosa difficilmente fattibile anche nei videogiochi come Fifa o eFootball Pes, viene dato a 4.000.