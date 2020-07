potrete seguirlo anche su blogsicilia

Il Festino 2020 ai tempi del Covid19 sarà un appuntamento ‘a distanza’.

Nessuna sfilata del Carro di Santa Rosalia lungo il Cassaro il 14 luglio né spettacolo pirotecnico.

Quest’anno i palermitani potranno rendere omaggio alla loro Santuzza tramite la visione di un film, di proprietà del Comune di Palermo, dal titolo “Palermo sospesa – c’è il Festino che non c’è”, realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia e diretto da Costanza Quatriglio.

A partire dalle ore 22, potrete guardare il film anche sulla home page del nostro giornale on line e sulla relativa pagina facebook.

Il Comune, intanto, rende noto l’elenco dei canali tw e web e dei posti fisici dove verrà proiettata la pellicola.

Eccolo: BlogSicilia, Giornale di Sicilia, La Gazzetta del Sud, Tgs, Rtp, Trm, Il Gazzettino di Sicilia, Le Vie dei Tesori, IlSicilia.it, Teleone, Tv2000, Palermo Live, Repubblica.it.

I luoghi dove invece sarà possibile vedere la pellicola sono: Arena Aurora, Circolo Canottieri Roggero di Lauria, Circolo della Vela, Domus Carmelitana, San Lorenzo Mercato, Nautoscopio.

Per il sindaco Leoluca Orlando “si preannuncia un Festino ‘partecipato’ come quelli, se non più, di quelli degli anni scorsi. Un Festino certamente diverso, ma che certamente ci sarà nella passione e nella devozione dei palermitani e di tanti devoti della Santuzza nel mondo”.

Intanto, stamane il sindaco ha preso parte, a Palazzo delle Aquile, alla cerimonia di affidamento della città a Santa Rosalia celebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice unitamente al tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla statua della Santuzza.

“Sarà un Festino diverso – ha detto Lorefice – e penso che ci porti più ad una dimensione di interiorizzazione perché è dal profondo del cuore che dobbiamo eventualmente ripensare una città liberata da questa peste, da questa pandemia ma anche dalle sue conseguenze.

E’ un momento in cui dobbiamo custodire una grande prossimità e lavorare insieme perché Rosalia ci chiede di continuare ad amare questa città, con i fatti, non con le parole”.