Il pareggio col Como per 0-0 giunto dopo 90′ dai due volti mantiene il Palermo nel limbo. Occasione persa perché contro una squadra di pari livello, secondo i numeri del campionato fin qui espressi, ci si attendevano i tre punti anche per fare il salto di qualità. Così non è stato.

Col Como “Miglior primo tempo della stagione”

Ci sono stati segnali confortanti dal punto di vista del gioco soprattutto nel primo tempo quando il tecnico ha schierato Luca Vido dal primo minuto. La squadra nei primi minuti si è resa pericolosa. Ed in studio questo atteggiamento è stato molto apprezzato.

Fabrizio Vitale ha sottolineato che “La prima frazione col Como è stato il miglior primo tempo del Palermo in queste sedici giornate di campionato”.

Peccato, però, per il palo di Segre e per le occasioni perdute. La scelta di Corini di schierare l’attaccante ex Atalanta in supporto a Brunori è piaciuta. Tuttavia, la sterilità offensiva è rimasta.

La classifica è cortissima

Altro punto focale della trasmissione è stato l’estremo equilibrio in classifica. Una graduatoria che si rimodella di partita in partita e che vede un equilibrio, soprattutto nella sua parte destra, incredibile. Il Palermo ha pareggiato ed ha raggiunto addirittura il Cagliari sconfitto a Terni ma è pur vero che le altre concorrenti camminano.

Escluso il Cittadella, sconfitto in casa dal Bari, tutte hanno guadagnato almeno un punto. I rosa con 19 punti hanno 2 lunghezze di vantaggio dalla zona play out e 3 dalla zona retrocessione. Il rammarico sta tutto qui. Con un successo il Palermo sarebbe a -1 dalla zona play off. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte.

La sfida con la Spal

Poco tempo per recriminare o festeggiare, il Palermo torna in campo domenica a Ferrara sul campo della Spal altra diretta concorrente nella bagarre salvezza.