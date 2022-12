Tanti argomenti caldi nella nona puntata

Un punto guadagnato o due persi? Lo 0-0 casalingo col Como è un’opportunità gettata al vento? Le novità di Corini con Vido in campo dal primo minuto ed un primo tempo interessante così come il netto calo nella ripresa e l’immediata sfida con la Spal a Ferrera contro un’altra avversaria diretta nella corsa salvezza saranno analizzate come sempre a Rosaenero Web & Tv.

Un post Immacolata di dibattito interessante, dunque, per i tifosi del Palermo: la nona puntata del format andrà in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre, analizza non solo quanto avvenuto in campo ma, come sempre, tasterà il polso agli appassionati ed approfondirà altri argomenti.

A condurre da studio Guido Monastra e Fabrizio Vitale. Collegati Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Palermo arrembante nel primo tempo

La novità di Vido ad inizio partita ha portato una manovra più arrembante. Il Palermo ha disputato uno dei migliori primi tempi da quando è iniziata la stagione. Ha creato diverse occasioni da gol, i presupposti ci sarebbero tutti. Ma la palla non è entrata. Rammarico per il palo di Segre in avvio, ma anche per un paio di interventi di Vigorito.

D’altro canto, il Como non è venuto a fare la comparsa e si è reso pericoloso con le sue ripartenze velenose. Un paio di queste, una ad inizio match, l’altra in pieno recupero, sono state sventate da Pigliacelli.

Preoccupa l’attacco in casa: 1 gol nelle ultime 4 uscite al Barbera. I rosa hanno segnato solo con il Parma, pareggiando con Cittadella e Como a reti bianche e perdendo col Venezia 0-1 ad inizio dicembre.

Il calo nella ripresa è stato evidente forse perché con la testa già a Ferrara. Corini ieri ha sottolineato nel post partita “Squadra in salute, faremo punti a Ferrara”.

Brunori ed il presunto rigore

Corini ha recriminato per un possibile calcio di rigore per il Palermo al 94’ per un contatto in area che ha visto protagonista Brunori.

La classifica è sempre in itinere

Una classifica che si rimodella di partita in partita e che vede un equilibrio, soprattutto nella sua parte destra, incredibile. Il Palermo ha pareggiato ed ha raggiunto addirittura il Cagliari sconfitto a Terni ma è pur vero che le altre concorrenti camminano. Escluso il Cittadella, sconfitto in casa dal Bari, tutte hanno guadagnato almeno un punto. I rosa con 19 punti hanno 2 lunghezze di vantaggio dalla zona play out e 3 dalla zona retrocessione. Il rammarico sta tutto qui. Con un successo il Palermo sarebbe a -1 dalla zona play off. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte.

La sfida con la Spal

Poco tempo per recriminare o festeggiare, il Palermo torna in campo domenica a Ferrara sul campo della Spal altra diretta concorrente nella bagarre salvezza. Anche l’imminente sfida con gli estensi sarà analizzata da Rosaenero Web e Tv.

Calciomercato, urgono rinforzi

Col girone di andata sempre più vicino alla conclusione, si parla anche di calciomercato invernale. Quali sono le pedine da migliorare, quali gli interventi per rinforzare una squadra costruita – come è stato ribadito più volte in trasmissione – in fretta e furia.