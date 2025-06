C’è qualcosa di speciale nello scrivere quando la luce si abbassa, le voci si fanno più morbide, l’aria profuma di basilico e sera.

A Palermo, nello spazio raccolto di Spinno – bistrot vegetariano e vegano in via Marche12 – tornano gli incontri serali del corso di scrittura sentimentale (e altre urgenze): quattro serate d’estate per prendersi tempo, per ritrovarsi, per raccontare qualcosa di sé.

30 giugno, 1 luglio, 7 e 8 luglio, dalle 20 in poi.

Un laboratorio aperto a chi scrive da sempre e a chi non ha mai osato. A chi vuole dare forma alle emozioni. A chi sente che è arrivato il momento di ascoltarsi.

Si scrive, si legge, si condivide. Si lavora su oggetti, immagini, gesti e frammenti di memoria. Si parte dal piccolo per arrivare al profondo.

A condurre il laboratorio è Daniela Gambino, giornalista, scrittrice e autrice. Da quindici anni accompagna gruppi e singole persone nei percorsi di scrittura creativa, con un approccio personale, empatico e rigoroso.

I posti sono pochi. Le parole, tutte da scoprire.

Luogo: Spinno, Via Marche, 12, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 20:00

Prezzo: 100.00

Link: @questo_devi_scriverlo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.