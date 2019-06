Un pomeriggio da incubo per gli automobilisti palermitani. Un pomeriggio contrassegnato dalla chiusura di via Roma per il Gay Pride e dalla chiusura di un tratto del foro Italico nella zona dove si sta allestendo il concerto di Radio Italia.

A causa delle chiusure si è formato un lungo serpentone che dall’Ucciardone arriva fino a Via Messina Marine.

Tantissimi automobilisti e autotrasportatori in code inferociti per le lunghissime attese sotto il sole. Una situazione che andrà avanti fino a sera.

Ai vigili urbani a cui si rivolgono inferociti gli automobilisti non resta che allargare le braccia e cercare di spiegare che il caos è provocato dalla chiusure.

Grande caos che si è formato anche in viale Regione Siciliana dove il traffico è anche qui impazzito.