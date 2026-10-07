A Palermo

Il Comune di Palermo ha attivato per la prima volta un servizio di controllo della qualità del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, affiancandolo a un numero WhatsApp dedicato alle famiglie per segnalare eventuali disservizi. Il canale per le segnalazioni è il 348 641 6961. I due strumenti puntano a rafforzare il monitoraggio del servizio e a creare un collegamento diretto tra gli uffici e i nuclei familiari che ogni giorno accompagnano i ragazzi a scuola.

Si tratta di un intervento che tocca un servizio delicato, quello del trasporto degli studenti con disabilità, dove la puntualità e la qualità del mezzo incidono direttamente sulla vita quotidiana delle famiglie.

Come funziona il controllo sulla qualità

Il primo strumento è un’attività di verifica già operativa, pensata per misurare sul campo come viene erogato il trasporto. L’obiettivo è rilevare eventuali criticità attraverso un controllo diretto delle condizioni e degli standard con cui il servizio viene garantito agli studenti, giorno per giorno. Non una verifica solo documentale, quindi, ma un’osservazione delle modalità effettive con cui il trasporto si svolge.

Il numero WhatsApp per le famiglie

Il secondo strumento è il numero WhatsApp 348 641 6961, riservato alle famiglie degli studenti con disabilità che usufruiscono del servizio. Attraverso il canale è possibile mantenere un contatto diretto con gli uffici comunali e segnalare in tempo reale disservizi, criticità o situazioni che richiedono un approfondimento. Le segnalazioni, oltre a offrire una risposta alle famiglie, forniscono elementi utili alle stesse attività di verifica sul campo.

Le parole dell’assessora Calabrò

A illustrare le due misure è l’assessora alle Attività Sociali, Mimma Calabrò. “Abbiamo scelto di rafforzare il sistema di monitoraggio del trasporto scolastico attraverso un’attività specifica di ‘Servizi Controllo della Qualità’. Il servizio, attraverso verifiche direttamente sul campo, consente di valutare concretamente le modalità di erogazione del trasporto e gli standard effettivi garantiti agli studenti. A questo si affianca il numero WhatsApp 348 641 6961, che permette di segnalare tempestivamente eventuali criticità e di contribuire, attraverso la propria esperienza quotidiana, al monitoraggio del servizio”, dichiara.

L’assessora assicura attenzione alle segnalazioni ricevute. “Tutte le segnalazioni saranno attentamente prese in considerazione, perché rappresentano un importante strumento per monitorare la qualità del servizio”, prosegue.

Infine, l’obiettivo di fondo dell’iniziativa: “garantire un servizio di trasporto che risponda in maniera sempre più puntuale alle esigenze degli studenti con disabilità e delle loro famiglie. Il monitoraggio diretto e il confronto con le famiglie ci permettono di disporre di elementi concreti per valutare la qualità del servizio e intervenire laddove emergano criticità, con l’obiettivo di assicurarne nel tempo standard sempre più elevati”, conclude Calabrò.