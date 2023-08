All’oratorio di San Lorenzo alle 22 del 10 agosto

Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia del Covid, torna il 10 agosto all’oratorio di San Lorenzo la Notte della Poesia. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici dei Musei Siciliani, giunge alla sua XIII edizione. L’Oratorio di San Lorenzo, si trova in via dell’Immacolatella, nei pressi del Cassaro, in pieno centro storico a Palermo.

Poeti, lettori o semplici amanti di versi sono invitati a far da protagonisti in uno degli appuntamenti più romantici dell’estate, la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.

Sono stati invitati ad aprire la serata alcuni ospiti tra cui il poeta Daniele Moretto, lo scrittore Alberto Samonà, l’attrice Francesca Picciurro e l’evento sarà accompagnato dalle musiche del sound composer Francesco Calabria; inoltre verrà proiettata la poetica mostra fotografica di Giuseppe Fallica dedicata al Monte Cofano.

L’evento è libero e, per le letture, ci si potrà iscrivere inviando una mail a: info@amicimuseisiciliani.it ovvero durante il corso della manifestazione.

Nasce a Petralia Soprana il premio letterario Comet Poesia

L’iniziativa, rivolta ad autori di qualunque età e nazionalità, anche residenti all’estero, con opere inedite di poesia in lingua italiana, è promossa dall’Associazione Cittadinanza Attiva, già promotrice del festival-evento Comet Poesia, che ad agosto vedrà la sua settima edizione a Petralia Soprana.

“Dopo l’esperienza maturata nelle sei edizioni di Comet – dichiara Agostino Messineo Alfiere, presidente dell’associazione e direttore artistico del Festival – istituire un premio poetico-letterario a Petralia Soprana ci è sembrato il passo evolutivo naturale di una realtà poetica e di un progetto culturale ormai divenuti concreti nel nostro amato paese. Le finalità del Premio, articolato in un’unica sezione di poesia a tema libero, sono molteplici. In primis vogliamo valorizzare lo “scrivere poesie”, la più intima e profonda delle arti, in tutte le sue forme e poi gli autori, anche emergenti e talentuosi, offrendo loro una vetrina di promozione. In secondo luogo, vogliamo allargare ed esaltare la realtà poetico-letteraria di Petralia Soprana e, perché no, incentivarla anche dal punto di vista turistico-promozionale”.