Dalla Guinea all’assoluto di panca al VII Campionato nazionale ACSI-WPA di Powerlifting ad Alimena.

Oumar Diallo, che insieme alla veterana Verdiana Mineo ha rappresentato l’Asd Palestra Popolare Palermo, ha totalizzato la scorsa domenica 23 maggio, 190 kg nella specialità della panca piana a un peso corporeo di 90 kg. L’evento si è svolto nel comune delle Madonie e ha attirato numerosi atleti da varie parti della Sicilia. Assoluto di panca, stacco, squat e totale per la compagna di squadra Verdiana Mineo (cat. -75 kg) che si conferma imbattuta campionessa siciliana nella disciplina del powerlifting con 490 kg di totale (190 di squat, 100 kg di panca e 200 kg di stacco).

Ottimo risultati per Oumar Diallo

“Mi sono avvicinato da qualche mese a questo sport dopo aver incontrato alla Palestra Popolare Baliano, a Genova, il mio attuale allenatore Luigi Spera – racconta l’atleta -, che sin da subito mi ha spinto a intraprendere questo percorso agonistico. Mi sono sempre allenato sulla panca piana anche in Africa, ma utilizzando degli ingranaggi meccanici al posto dei dischi quindi prima di arrivare in Italia cinque anni fa non avevo idea di quanto peso fossi in grado di sollevare”.

I prossimi appuntamenti

Prossimo obiettivo della squadra, la partecipazione ai campionati italiani di powerlifting al trofeo Bertoletti di panca piana, prestigioso appuntamento del calendario FIPL del prossimo ottobre. “Questa gara segna per noi la ripresa dell’attività agonistica, dopo quasi un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria – aggiunge Verdiana Mineo -. Siamo riusciti a portare avanti gli allenamenti e il nostro percorso di squadra nonostante il periodo di forti limitazioni alla pratica agonistica. I risultati di questa competizione dimostrano un ottimo miglioramento e ci insegnano che anche davanti alle difficoltà del percorso non bisogna mai arrendersi”.