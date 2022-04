Ci sono anche quattro record nazionali

Tre ori, un bronzo e quattro record nazionali. Questo il bilancio lusinghiero della Palestra Popolare Palermo che nel fine settimana è stata protagonista del campionato di powerlifting Wpc che si è svolto Terme Vigliatore nel Messinese.

I podi della Palestra Popolare Palermo

Omar Diallo, campione italiano in carica nella specialità di distensione su panca, vince la categoria -90 kg in gara completa. Sul podio insieme a lui Mauro Maddalena, atleta barcellonese che porta a casa il bronzo. Victoria Santoro ed Alessio Moncada, atleti juniores palermitani, vincono entrambi l’oro di categoria all’esordio in pedana.

I quattro record nazionali griffati dagli atleti della Palestra Popolare Palermo

Quattro i primati italiani messi a segno. Diallo record di panca piana con 195 kg sollevati, Moncada record di panca a 105 kg. Santoro firma due primati: di panca con 62,5 kg e di stacco da terra con 120 kg. Gli atleti sono stati accompagnati in gara dai loro allenatori Luigi Spera e Verdiana Mineo che voleranno il 9 giugno in Sudafrica per i campionati del mondo di powerlifting IPF.

Mineo “Vittorie sono importanti tasselli per la nostra squadra”

“Le vittorie di oggi sono importanti tasselli di crescita per la nostra squadra. Sono fiera dei risultati dei miei allievi che mi spingono a migliorarmi sempre come allenatrice e atleta. Sono risultati costruiti con impegno e disciplina quotidiani, gli stessi valori con i quali ho intrapreso il mio percorso sportivo nato dal basso, e che adesso mi adopero a trasmettere ai miei atleti”, dichiara Mineo, campionessa italiana in carica, che per sostenere le spese del viaggio in Sudafrica ha lanciato una raccolta fondi online. “Questa volta non ho gareggiato, sia perché ho partecipato a queste gare in veste di coach, sia perché il mio allenamento è giunto nel cuore della preparazione per i mondiali. Sono determinata a dare il massimo”.

La raccolta fondi per l’avventura iridata

L’atleta fa appello a tutti i suoi sostenitori per raggiungere il suo obiettivo. E spiega: “tramite il crowdfunding, grazie al sostegno di tutta la nostra comunità stiamo raccogliendo i fondi necessari a coprire le spese di viaggio e soggiorno per portare lo sport popolare all’interno della competizione più importante del Powerlifting mondiale”. La raccolta è ancora attiva al link https://www.gofundme.com/f/verdiana-mineo-mondiali-powerlifting-sudafrica e sulla pagina facebook della Palestra Popolare Palermo.