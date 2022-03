Ancora una vittoria per l’atleta della “Palestra popolare Palermo”

Vittoria e record per la palermitana Verdiana Mineo ai campionati italiani senior femminili di powerlifting. L’atleta della “Palestra Popolare Palermo”, già campionessa in carica nel 2021, si riconferma anche per quest’anno al vertice della sua categoria di peso con un totale di 502,5 chilogrammi sulle tre alzate. Al peso corporeo di 74,8 chili ha sollevato 195 chil nello squat e nello stacco, consolidando i carichi dello scorso mondiale Ipf, e 112,5 chili nella panca piana incrementando il precedente record italiano che già le apparteneva.

Ad agosto gli assoluti femminili

Dopo le gare di questa domenica al Palazzetto dello sport della federazione Italiana powerlifting, a San Zenone al Lambro, ad agosto si disputeranno gli assoluti femminili: “Sono molto contenta di aver messo a segno questo nuovo traguardo nel mio percorso sportivo, e di portare un’altra medaglia d’oro nella mia Palermo ha commentato Verdiana Mineo -. Questo risultato è frutto di tanto impegno e sacrifici. Dopo il mondiale dello scorso ottobre in Svezia ho continuato ad allenarmi duramente per tutto l’inverno alla Palestra Popolare Palermo per superare i miei risultati precedenti e senza il sostegno della mia squadra e della mia realtà non ci sarei mai riuscita”.

Ad ottobre altro grande traguardo

Nell’ottobre scorso medaglia d’argento iridata nello squat sempre per la palermitana Verdiana Mineo. Ai mondiali di powerlifting di Halmstad, in Svezia, la trentenne palermitana allenata da Luigi Spera alla Palestra Popolare, ha gareggiato nella categoria -76kg senior. Un successo che arriva a poche settimane dal titolo tricolore ottenuto ad inizio agosto a San Zenone al Lambro (in provincia di Milano), con annessi quattro record e che consacra la siciliana anche nel palcoscenico internazionale.

Uno squat d’argento

Nella gara che ha visto Verdiana Mineo competere con le più forti specialiste di tutto il mondo, la palermitana ha sollevato 195 chili nello squat. Peso che le ha permesso di conquistare il secondo gradino del podio iridato. Complessivamente ha concluso la gara sollevando 490 chili, 195, come detto, nello squat, 100 nella panca piana ed altrettanti 195 nello stacco da terra al peso corporeo di 73,5 kg.