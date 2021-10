La campionessa italiana centra il podio iridato in Svezia

In Svezia, Verdiana Mineo ha centrato il podio nella categoria -76 senior femminile

L’atleta allenata da Luigi Spera alla Palestra Popolare Palermo ha sollevato 195 kg nello squat

Il risultato complessivo è di 450 kg raggiunti nelle tre prove (panca, squat e stacco da terra)

Medaglia d’argento iridata nello squat per la palermitana Verdiana Mineo. Ai mondiali di powerlifting di Halmstad, in Svezia, la trentenne palermitana allenata da Luigi Spera alla Palestra Popolare, ha gareggiato nella categoria -76kg senior.

Un successo che arriva a poche settimane dal titolo tricolore ottenuto ad inizio agosto a San Zenone al Lambro (in provincia di Milano), con annessi quattro record e che consacra la siciliana anche nel palcoscenico internazionale.

Uno squat d’argento

Nella gara che ha visto Verdiana Mineo competere con le più forti specialiste di tutto il mondo, la palermitana ha sollevato 195 chili nello squat. Peso che le ha permesso di conquistare il secondo gradino del podio iridato. Complessivamente ha concluso la gara sollevando 490 chili, 195, come detto, nello squat, 100 nella panca piana ed altrettanti 195 nello stacco da terra al peso corporeo di 73,5 kg.

Il tecnico Spera, “Vittoria di tutto lo sport popolare”

Luigi Spera, l’allenatore di Verdiana Mineo, è soddisfatto: “Per noi è una vittoria di tutto lo sport popolare, di quello sport che dal basso arriva ai vertici delle competizioni internazionali – dichiara il tecnico sportivo – questa è la dimostrazione che è possibile coniugare uno sport di altissima qualità ad una sua concezione che lo vede come un diritto di tutti e mezzo per abbattere barriere sociali, razziali e di genere”.

Verdiana Mineo “Dietro alla medaglia, il calore di tutti”

“Abbiamo portato con noi la bandiera della nostra terra, la bandiera del Vespro siciliano. Per me è un onore rappresentare la mia Sicilia nel mondo, e dietro questa medaglia c’è il calore di tutti quelli che da lì mi sono stati vicini e mi hanno sostenuta in questo percorso”. Queste le parole della campionessa italiana Verdiana Mineo.

La settimana prossima il Trofeo Bartoletti

Spera guarda già al prossimo impegno agonistico: “Il prossimo fine settimana – dice – saremo impegnati in un importante torneo nazionale di panca piana, il Trofeo Bertoletti, con tre atleti della nostra squadra, Omar Diallo, Maurizio Chirco e Angela Iaci. Faremo del nostro meglio per portare a casa altri risultati di alto livello”.