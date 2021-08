L'atleta palermitana parteciperà ai Mondiali in Svezia

Si è conclusa con una prestazione da record per la siciliana Verdiana Mineo la quarta gara nazionale Classic di Powerlifting senior femminile di domenica 1 agosto. Durante il prestigioso campionato della Federazione Italiana Powerlifting, che ha visto sfidarsi sulla pedana del palazzetto di San Zenone al Lambro le migliori atlete provenienti da tutta Italia, l’atleta della Palestra Popolare Palermo è riuscita ad aggiudicarsi tutti e quattro i record nazionali della sua categoria (squat, panca, stacco e totale).

I record

Nello specifico, Verdiana Mineo ha sollevato 190 kg nello squat, 106 kg nella panca piana e 195 kg nello stacco da terra, per un totale di 491 kg al peso corporeo di 73,5 kg.

Il powerlifting è una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Il termine di origine inglese tradotto in italiano equivale ad “alzata di potenza”, anche se per gli atleti è fondamentale sviluppare la forza massimale.

Verso i Mondiali in Svezia

L’atleta palermitana parteciperà ai Mondiali di Powerlifting di inizio ottobre, che quest’anno si svolgeranno ad Halmstad, in Svezia.

“Abbiamo ricevuto la convocazione per il prossimo mondiale in Svezia un mese fa. Questo campionato italiano ha per noi rappresentato un importante banco di prova intermedio. Abbiamo voluto affrontare questa gara senza risparmiarci, anche a costo di rinunciare a qualche chilo sul totale con una terza chiamata di stacco un po’ azzardata, per provare a raggiungere i 500 kg di totale sulle tre alzate” – queste le parole dell’allenatore Luigi Spera.

“Portare in alto i colori della nostra terra, la Sicilia”

“Quando abbiamo iniziato nel 2017 a praticare questo sport, vincere un campionato italiano sembrava un traguardo impossibile da raggiungere” – dichiara Verdiana Mineo. “Adesso invece, grazie al duro lavoro di questi anni, siamo intenti a preparare una competizione mondiale a cui parteciperemo con il massimo impegno, sicuri di portare in alto i colori della nostra terra, la Sicilia”.