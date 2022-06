la manifestazione storica nei prossimi due weekend

Dopo tre anni di stop, torna a Cinisi il “Palio dei Rioni”. Una manifestazione storica, nata negli anni ’80 e ripresa alcuni anni fa dalle associazioni volontarie del territorio.

La manifestazione, quest’anno organizzata dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero e dal “Comitato Palio dei Rioni”, con il patrocinio dal Comune, si svolgerà nei prossimi due weekend: il 25 e 26 giugno e il 2 e 3 luglio.

Cos’è il Palio dei Rioni

Il Palio consiste nella realizzazione di giochi e sport rigorosamente per strada, rivolto a piccoli e grandi: quattro squadre, Cani Rossi, Aquile Bianche, Torri Verdi e Gigli Gialli, corrispondenti alle quattro zone del paese, si sfidano nelle diverse discipline in programma dall’atletica al beach volley, dal tiro alla fune allo street basket, fino alla gimkana.

L’obiettivo della manifestazione

Nelle intenzioni degli organizzatori, il Palio ha lo scopo di elevare i principi della competizione sportiva, sana e rispettosa del valore degli avversari e di fare riappropriare i ragazzi ed i bambini di Cinisi del loro territorio, delle proprie strade.

L’inizio con la tradizionale parata di apertura, a seguire le gare di atletica

Domani (sabato 25 giugno) il Palio inizierà alle 17 con la tradizionale parata di apertura tra corso Umberto I e piazza Vittorio Emanuele Orlando. A seguire inizieranno le gare. L’intero week end sarà dedicato all’atletica: sabato si svolgeranno le eliminatorie di corsa velocità e resistenza e domenica le finali.

Il programma del 2 e 3 luglio, maggiori dettagli sui social

Il prossimo fine settimana (2 e 3 luglio) sarà la volta di gimkana (un fantasioso percorso ad ostacoli da fare in bicicletta), street basket, tiro alla fune e beach volley. Per aggiornamenti e maggiori dettagli sul programma, sarà possibile consultare le pagine social del Palio dei Rioni.

Il ritorno del Palio dei Rioni, dopo tre anni di stop, come detto, rappresenta per l’intera comunità di Cinisi una occasione di grande gioia e un momento di condivisione.