ad esibirsi 8 band e un coro di bambini

La musica si ‘riaffaccia’ su Cinisi. Dopo il successo di un anno fa, la “Festa della Musica” torna nella cittadina del Palermitano con la seconda edizione di “Balcony Concert”.

La manifestazione il 18 giugno con 8 band

Otto band (Australia, El Das Trio, Fearless, ILab, Ligalive, Revinile, Salvo e Vittoria, X Five) e il Coro dei bambini Ali c’è si esibiranno sabato, 18 giugno, nel centro del paese.

L’importanza della musica per la comunità

I balconi saranno ancora protagonisti, in veste di palcoscenici, oltre la Piazza Vittorio Emanuele Orlando. L’evento si svolgerà nell’ambito della “Festa della Musica” ed è organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero in collaborazione con l’amministrazione comunale, per confermare ancora una volta l’importanza della musica all’interno delle comunità.

Le band coinvolte sono tutte provenienti dal territorio e sono espressione di generazioni e stili diversi che grazie alla musica si incontrano e confrontano.

Festa della Musica promossa dall’Unpli, in Italia coinvolte più di 720 città

La Festa della Musica promossa in Italia dall’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia), è nata in Francia nel 1982 e ha preso piede a livello internazionale nel 1985 in occasione dell’anno europeo della Musica. Si tratta dell’unico evento musicale nazionale che coinvolge in Italia più di 720 città che si animeranno grazie agli oltre 10mila eventi previsti, ai 35mila artisti coinvolti, ai 25mila operatori e tecnici dello spettacolo impiegati in 930 strutture organizzative.

L’edizione 2022 dedicata a David Sassoli, madrina nazionale Malika Ayane

Madrina nazionale dell’edizione 2022, che sarà dedicata a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo recentemente scomparso, sarà Malika Ayane con un concerto a Castel Sant’Elmo a Napoli. “Recovery Sound & Green Music Economy” è il titolo scelto, con il chiaro obiettivo di ripartire nel segno di una particolare attenzione e rispetto verso l’ambiente, senza dimenticare i giovani e l’impatto economico del settore.

Aggiornamenti e dettagli della manifestazione potranno essere trovati sui canali social della Pro Loco Cinisi 2.Zero.