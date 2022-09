E’ successo dove sino a poco prima c’era il mercatino

Ancora un palo dell’illuminazione a Palermo si è schiantato al suolo e fortunatamente anche questa volta senza conseguenze. E’ accaduto nella borgata di Partanna Mondello, in via Atlante, dove l’imponente palo ha ceduto improvvisamente ed è stramazzato sulla sede stradale. Per puro caso in quel momento non transitavano auto o pedoni. Come si dice in questi casi si è seriamente rischiata la tragedia.

Da poco era chiuso il mercatino

Poteva esserci una conseguenza tragica se si considera che proprio in questa arteria sino a pochi minuti prima c’era stato il mercatino settimanale. Dunque l’area era molto affollata.

I motivi del cedimento

E’ probabile che il palo abbia ceduto perché la base era totalmente arrugginita. L’azione negli anni degli agenti atmosferici, e le continue infiltrazioni di acqua, hanno evidentemente eroso la parte metallica proprio dalla base. Il peso del palo ha fatto il resto, andando a staccarsi del tutto dalla parte oramai marcia.

Pochi giorni fa caso simile in via Sperone

Non è la prima volta che accadono situazioni simili e che hanno fatto tenere il peggio. Appena qualche giorno fa era successo in via Sperone, sempre a Palermo, dove un palo dell’illuminazione pubblica era caduto sulla sede stradale all’altezza dell’incrocio con via Pecori Giraldi. Per fortuna, al momento dello schianto, sul posto non stava transitando nessun pedone e non vi erano mezzi parcheggiati. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno chiuso la strada in attesa della rimozione della struttura.

Tusa: “Impianti illuminazione pubblica necessita rinnovamento”

A dare la notizia dell’accaduto era stato il consigliere comunale della II Circoscrizione Pasquale Tusa. L’esponente di quartiere aveva sottolineato lo scampato pericolo, evidenziando però la necessità di un rinnovamento degli impianti in vaste aree della II Circoscrizione, atteso ormai da anni. “Menomale che non è successo nulla – aveva commentato il consigliere Tusa -. Purtroppo i sistemi di illuminazione avrebbero la necessità di un certo turnover. In zona ci sono tanti pali tolti, senza aver avuto una sostituzione. Ciò perché Amg aspetta i fondi necessari per effettuare i lavori straordinari”.