Una panchina per i diritti umani al Parco della Salute di Palermo

07/12/2022

Una panchina per ribadire l’essenzialità, universalità e inalienabilità dei diritti umani. Verrà inaugurata il 10 dicembre prossimo, dopo l’approvazione di una mozione presentata dalla prima circoscrizione di Palermo, all’interno del Parco della Salute al Foro italico alle ore 11, in occasione proprio della Giornata mondiale dei Diritti che ricorre sabato prossimo.

I promotori dell’iniziativa

L’iniziativa è stata promossa dall’Anolf Palermo, l’associazione oltre le frontiere della Cisl, dal Comune di Palermo, dal parco della salute e dai Lions.

Sempre più diritti per tutti

“Ci auguriamo – spiega Valentina Campanella presidente Anolf Sicilia e Palermo – possa essere spunto per una riflessione sull’importanza dei diritti e sul pericolo della loro assenza affinché sempre più diritti possano prendere spazio concretamente nella nostra società e soprattutto per tutti”.

Solidarietà e inclusione

“Una ottima iniziativa nata da una importante sinergia fra le realtà del territorio – spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani – che conferma l’impegno della nostra Anolf sul fronte della promozione dei diritti e del principi di solidarietà e inclusione”.

Il coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari

Dopo il taglio del nastro, ai bambini delle scuole elementari del centro storico che saranno presenti (come l’ICS Rita Borsellino) l’Anolf consegnerà una copia della Dichiarazione universale dei diritti umani, e subito dopo i piccoli alunni ne leggeranno qualche passaggio significativo.

I presenti all’inaugurazione

Saranno presenti, oltre la presidente Anolf Sicilia e Palermo Valentina Campanella, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Palermo Rosi Pennino, Daniele Giliberti dirigente Parco della Salute, la dirigente scolastica dell’ Ics Rita Borsellino, i consiglieri e Presidente della Prima, e Lorenzo Reina dei Lions Palermo.

L’Anolf

Sul sito internet dell’Anolf, è disponibile una descrizione che permette di conoscere meglio questa realtà.

L’ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere – è un’associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana.

L’ANOLF, promossa dalla CISL, non ha scopi di lucro e non è collaterale ad alcuna formazione o movimento politico. E’ stata costituita nel dicembre del 1989.

L’Associazione si fonda sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della nostra società.

L’Associazione è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con le ANOLF Regionali (20),le Sezioni Provinciali (101) e Territoriali (10).

L’ANOLF è nata per realizzare un obiettivo ambizioso, difficile, ma profondamente giusto: contribuire a creare una società aperta verso le diversità in un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose.