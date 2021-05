la gioia del missionario palermitano

Covid19, anche il missionario palermitano Biagio Conte si è vaccinato

Il suo invito a sottoporsi al vaccino

Proseguono a Palermo le vaccinazioni delle persone a rischio emarginazione

Anche il missionario laico palermitano Biagio Conte si è vaccinato. Il commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo Renato Costa e la sua équipe si sono posti l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, come anche gli ospiti della Missione Speranza e Carità, fondata proprio da Biagio Conte.

La vaccinazione per dare forza, coraggio e uscire dalla pandemia

“Ringrazio tutti per avere iniziato le vaccinazioni anche nei luoghi dove ci sono tanti poveri che spesso non hanno voce – dice Biagio Conte – Io invito tutti a vaccinarsi perché questo semplice gesto sta dando forza e coraggio per uscire dalla pandemia”.

Le vaccinazioni alla Missione Speranza e Carità

Le vaccinazioni alla Missione Speranza e Carità di Palermo sono iniziate il 13 maggio con le prime cinquanta inoculazioni. Nell’occasione, Salvatore Orlando, uno degli ospiti della Missione che assiste i poveri e gli emarginati ha dichiarato: “Per me questo è un giorno di speranza e rinascita. Io mi trovavo all’inferno prima, adesso che vivo in missione sono molto più sereno e felice. Farò il vaccino con molta gioia”.

Le vaccinazioni hanno preso il via dalla struttura di via Archirafi, che accoglie i più fragili.

Il dramma dei poveri

“Il Covid non è il problema più grave per i poveri – ha detto Riccardo Rossi, volontario della Missione –. Per i poveri il dramma è quello di trovare un posto per dormire e dove vengono garantiti pasti caldi. Per molti di loro questo periodo è stato di grave sofferenza. Non hanno trovato lavoro perché è tutto bloccato e sono aumentati gli assistiti che hanno avuto problemi mentali. Noi nelle strutture accoglievamo mille uomini e donne. Adesso per garantire il distanziamento siamo scesi a 400. Dove sono finiti gli altri? Alcuni li abbiamo visti dormire alla stazione tra i treni fermi”.

L’iniziativa “Accanto agli ultimi”

Intanto prosegue, sempre a Palermo, l’iniziativa “Accanto agli ultimi”. Le squadre dei medici vaccinatori hanno raggiunto i quartieri di Danisinni e Brancaccio. Diversi gli appuntamenti vaccinali tra Zisa, Brancaccio, Zen e Missione Speranza e Carità. Vaccinazioni anche all’ambulatorio di quartiere di Borgovecchio.

A fine aprile due gruppi di senzatetto sono stati vaccinati nel cuore di Ballarò e a Villa Zito.