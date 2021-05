Oggi altre cinquanta vaccinazioni in periferia

L’iniziativa “Accanto agli ultimi” ha fatto il bis. Oggi, infatti, le due squadre di medici vaccinatori in forza all’ufficio del commissario all’emergenza Covid19 di Palermo, hanno raggiunto i quartieri di Danisinni e Brancaccio vaccinando 50 persone in poche ore.

Quasi 300 vaccinati in due settimane di attività

Queste si aggiungono alle 98 immunizzate questa settimana, nell’ambito dei vari appuntamenti tra Zisa, Zen e Missione Speranza e Carità. Altri 100 sono stati i vaccinati all’ambulatorio di quartiere a Borgovecchio in due settimane di attività. Per un totale di almeno 280 persone che hanno ricevuto la somministrazione di vaccino, considerando anche i due gruppi di senzatetto vaccinati a fine aprile nel cuore di Ballarò e tra i quadri di Villa Zito.

In mattinata ai Danasinni

In mattinata i primi 25 residenti a Danisinni, quartiere popolare nel letto del fiume Papireto che un tempo attraversava la città, hanno ricevuto la loro dose di siero anti-Covid alla parrocchia Sant’Agnese.

“È un’iniziativa che ha un grande peso per un territorio come il nostro che ha molto sofferto la pandemia – ha detto Fra Mauro Billetta -. Tra economia precaria e lavoro nero, gli abitanti di Danisinni hanno vissuto quest’ultimo anno in condizioni di estrema vulnerabilità. La parrocchia fa da presidio e collante sociale”.

Nel pomeriggio la tappa a Brancaccio

Nel pomeriggio, tappa a Brancaccio al Centro Padre Nostro, un’altra realtà attiva e radicata da anni nel quartiere. Per il presidente Maurizio Artale, le vaccinazioni in periferia sono iniezioni di fiducia: “Venendo qui, i medici offrono un servizio a persone in difficoltà e le sensibilizzano all’importanza del vaccino. Le persone si fidano e aderiscono con slancio”.

La campagna “Accanto agli ultimi”, lanciata dal governo regionale, è portata avanti dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo e dal Comune.

“Vogliamo mettere in piedi una rete che coinvolga le associazioni, aiutandoci a rendere la vaccinazione ancora più capillare – dichiara il commissario Covid di Palermo e provincia, Renato Costa -. Dalla pandemia usciremo solo proteggendoci con il vaccino. Tutti insieme. Nessuno escluso”.