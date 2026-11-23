Panettone d’Autore, a Cefalù il confronto sull’abbigliamento professionale in pasticceria con Matteo Costa e Giuseppe Ciuro

Redazione di

23/11/2026

L’abbigliamento da lavoro come elemento di identità, professionalità e sicurezza nel mondo della pasticceria. È stato questo il tema al centro del talk “Dress code del panettone”, che si è svolto domenica 22 novembre a Cefalù, nell’ambito della quarta edizione di Panettone d’Autore, il festival dedicato all’eccellenza del panettone artigianale siciliano.

Protagonisti dell’incontro, accompagnato da un momento di degustazione, sono stati il maestro pasticcere Matteo Costa e Giuseppe Ciuro, amministratore della byCiuro Srl, che hanno portato l’attenzione su un aspetto spesso poco raccontato del settore dolciario: il ruolo dell’abbigliamento professionale nella quotidianità dei laboratori di pasticceria.

Il confronto ha posto al centro il rapporto tra abbigliamento, funzionalità e immagine professionale. Un tema che riguarda non soltanto l’estetica, ma anche le esigenze operative di chi lavora ogni giorno nei laboratori, dove comfort, praticità e riconoscibilità contribuiscono a definire l’identità di una professione.

La partecipazione di Giuseppe Ciuro ha rappresentato un’occasione per approfondire il legame tra il mondo dell’abbigliamento da lavoro e quello dell’alta pasticceria, due settori nei quali attenzione ai dettagli, qualità e competenza rivestono un ruolo fondamentale.

L’appuntamento si è inserito nel programma di Panettone d’Autore, che il 21 e 22 novembre ha animato Piazza Duomo a Cefalù con degustazioni, incontri, approfondimenti e un concorso dedicato ai migliori panettoni artigianali.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cefalù, ha offerto una vetrina alle produzioni siciliane e alle professionalità che contribuiscono alla crescita del comparto, valorizzando anche quelle attività che, pur operando al di fuori dei laboratori dolciari, ne accompagnano quotidianamente il lavoro.

Il talk “Dress code del panettone” ha così ampliato il racconto della pasticceria artigianale, portando l’attenzione su un elemento concreto della vita professionale: l’abito da lavoro non soltanto come indumento, ma come parte dell’identità e della cultura del mestiere.