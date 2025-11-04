#TMA

Buonasera a tutti.

Questi sono i panettoni della TMA

La TMA è la terapia multisistemica in acqua che tanti bambini e ragazzi con disabilità, praticano.

Il TMA è invece sinonimo di trattamento multisistemico per l’autismo.

Decine di ragazzi e ragazze, bambini e bambine seguono queste terapie e i risultati migliorativi li viviamo nella vita quotidiana. Attraverso le donazioni che riceviamo, riusciamo a sostenere le terapie di tutti i nostri ragazzi.

I panettoni sono da 750g ciascuno e la donazione minima è di 17 euro cadauno.

Chiunque di voi fosse interessato può contattare Antonio Marco Gallitto al numero di cell. 3203303685

Ringraziando in anticipo chi vorrà farlo, vi auguro un buon proseguimento di giornata ❤️

Tipo evento: Altro

