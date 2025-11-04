#TMA
Buonasera a tutti.
Questi sono i panettoni della TMA
La TMA è la terapia multisistemica in acqua che tanti bambini e ragazzi con disabilità, praticano.
Il TMA è invece sinonimo di trattamento multisistemico per l’autismo.
Decine di ragazzi e ragazze, bambini e bambine seguono queste terapie e i risultati migliorativi li viviamo nella vita quotidiana. Attraverso le donazioni che riceviamo, riusciamo a sostenere le terapie di tutti i nostri ragazzi.
I panettoni sono da 750g ciascuno e la donazione minima è di 17 euro cadauno.
Chiunque di voi fosse interessato può contattare Antonio Marco Gallitto al numero di cell. 3203303685
Ringraziando in anticipo chi vorrà farlo, vi auguro un buon proseguimento di giornata ❤️
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 03/11/2025
Data Fine: 23/12/2025
