A Palermo in via Salvatore Cusa

La Polizia municipale di Palermo ha sequestrato un panificio in via Salvatore Cusa, zona Monfenera, perchè aperto al pubblico e senza le prescritte autorizzazioni amministrative. I poliziotti hanno sequestrato circa 100 Kg di pane e prodotti alimentari e 35 bottiglie di vino.

Al gestore sono state elevate multe per 3.099 euro per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari senza la prescritta SCIA e 3.000 euro perchè privo della prescritta Registrazione Sanitaria. L’uomo è stato sanzionato anche con una multa di 400 euro per non avere ottemperato al divieto di apertura dell’attività, nei giorni festivi, nell’ambito delle restrizioni del Covid-19 e con un altra multa sempre di 400 euro per spostamento senza giustificato motivo.

A Palermo è stato sanzionato anche un venditore abusivo di pane sempre i via Salvatore Cusa. Sequestrato anche il mezzo mobile cassonato adattato alla vendita e circa 30 chili di pane e 15 bottiglie di vino. Infine, due persone sono state multate in Via Montalbo, G.S. di 57 anni e N.D. di 35 anni, per spostamento senza giustificato motivo. Ad entrambi la prevista sanzione da 400 euro.