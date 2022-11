Di Gangi: "Situazione non più procrastinabile"

Al Papireto non si muove foglia e via Matteo Bonello rimane ancora chiusa. Era l’11 dicembre 2021 quando l’arteria di collegamento fra la Cattedrale e il Tribunale di Palermo ha chiuso i battenti a causa degli ingenti danni causati dal maltempo, con allagamenti che hanno colpito tutta l’area circostante. Da allora, è praticamente passato un anno e, nonostante alcuni interventi di messa in sicurezza, la strada rimane intransitabile.

Tutto fermo al Papireto

Stop al transito che è rimasto in vigore in attesa di interventi più organici, dopo l’esecuzione delle opere per l’installazione di un bypass per drenare le acque del torrente Papireto. Serviranno però ulteriori lavori, già finanziati da uno stanziamento da 500.000 euro garantito dalla Regione Siciliana nel mese di settembre. Soldi chiesti dal Comune di Palermo a causa dei ben noti problemi finanziari delle casse di Palazzo delle Aquile. Da allora però non si è mossa foglia, con buona pace dei residenti e dei commercianti del Mercato delle Pulci.

Di Gangi: “Non si vede traccia dei lavori”

A sottolineare la stasi vissuta nell’area di via Matteo Bonello è la consigliera comunale di Progetto Palermo Mariangela Di Gangi. “Purtroppo non ci sono novità. E’ molto triste dovere sottolineare ciò. Le ultime notizie parlano di un finanziamento regionale per le opere di messa in sicurezza. Ma di tali interventi non si è vista traccia, visto che la situazione è sempre la stessa se non peggiorata“.

“A pagare il conto è un pezzo enorme di città”

Una chiusura che interessa tutta l’area del quartiere Papireto ma non solo, vista l’importanza rivestita da via Matteo Bonello nel difficile scacchiere tattico della viabilità di Palermo. “A pagare il conto è un pezzo enorme di città, fatto dai commercianti del Mercato delle Pulci, dagli abitanti del quartiere e da chi attraversa questa zona. Via Matteo Bonello non è una semplice strada. In questo stato, non solo non è più una risorsa per la viabilità, ma diventa una vera e propria cesura fra un pezzo di città e un’altra. Logicamente, i commercianti sono i primi ad essere investiti da quest’emergenza. Ma so che chi vive qui in zona manifesta disagi evidenti, non più trascurabili”

“Comune e Regione si occupino del problema”

Progressi attesi da quasi un anno e sui quali sembrano esserci poche novità, anche in virtù degli avvicendamenti vissuti a livello politico sia sul fronte del Comune di Palermo che alla Regione. Intanto, il tempo passa e i danni rimangono lì, come un livido dopo aver ricevuto un pugno in un occhio. “Se ci sarà uno sviluppo, deve essere complessivo. L’Amministrazione Comunale e quella Regionale, competente dal mio punto di vista in materia, devono occuparsi della questione. La prossima settimana, l’esposto che avevamo presentato compirà sei mesi. Da allora nulla si è mosso. Sono cambiate le amministrazioni, ma nulla si è mosso. Attendiamo i tempi del normale avvicendamento in corso d’essere alla Regione, ma è chiaro che chi di dovere si dovrà occupare di un problema che, per qualcuno, forse è distante ma invece, per chi vive qui, brucia. Non è possibile ipotizzare ulteriori rinvii sulla questione”.