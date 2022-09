Stanziati 500 mila euro per lavori strutturali

Sarà la Regione Siciliana a intervenire su un tratto del canale Papireto di Palermo, che nello scorso dicembre è esondato a causa di un cedimento strutturale della condotta. Da allora, l’omonima via risulta chiusa al traffico veicolare e pedonale. Nella seduta di oggi, la giunta regionale su proposta del presidente Nello Musumeci ha stanziato 500 mila euro. L’intervento permetterà di ripristinare le condotte delle acque sotterranee, garantendo la sicurezza dell’area e consentendo la riapertura di un’importante arteria viaria che serve numerose attività commerciali della zona.

La richiesta del Comune

Il finanziamento arriva in seguito alla richiesta del Comune di Palermo, nella quale veniva sottolineata l’urgenza dei lavori per motivi di carattere tecnico, sociale ed economico. Lo scorso 11 dicembre, in seguito a un nubifragio, l’esondazione del canale ha provocato l’allagamento dell’intera area, mettendo a rischio la stabilità degli edifici e rendendo necessaria la chiusura della stessa strada. La protezione civile comunale è già intervenuta creando un by-pass al canale per mettere in sicurezza le abitazioni. Nel frattempo, si è verificato un cedimento del manto stradale che ha creato una voragine larga 25 metri quadrati e profonda oltre 3 metri.

Intervento strutturato

Adesso con il finanziamento disposto dal governo regionale, il Comune, in sinergia con l’Autorità di bacino della Regione, potrà intervenire in maniera più strutturata per risolvere definitivamente il problema.

Le precipitazioni del dicembre scorso

Il maltempo nel dicembre scorso ha per lungo tempo continuato a causare danni sul territorio di Palermo e provincia. Sono tante le segnalazioni di allagamenti e di strade inagibili a causa della massiccia presenza d’acqua. Dei veri fiumi in piena che, a volte, risaliva anche dal sottosuolo. Come nel caso del centro storico del capoluogo siciliano, dove il fiume Papireto si è innalzato fino a sbucare in strada. Una “esondazione” in piena regola, che ha reso le vie della I Circoscrizione dei veri e proprie torrenti.

Le polemiche

“Fin quando c’è stata l’amministrazione del sindaco Leoluca Orlando – ha attaccato a tal proposito la consigliera comunale Mariangela Di Gangi -, la Regione ha fatto di tutto pur di non fare i lavori urgenti che erano e sono di sua esclusiva competenza, persino con le clamorose bugie sul fatto che il Papireto ‘non esiste nei documenti ufficiali’. Ora improvvisamente, con un’amministrazione comunale di centrodestra, si trovano 500 mila euro per lavori che andavano fatti già otto mesi. Come avevamo denunciato e come è confermato oggi, la città, i cittadini e le cittadine di Palermo sono stati tenuti ostaggio di un vergognoso uso elettorale delle istituzioni”. Nel maggio scorso la stessa Di Gangi aveva denunciato la Regione alla Procura della Repubblica proprio per i mancati interventi al Papireto.