Si sono chiusi alle 16 i termini di presentazione delle liste di candidati per le regionali del 25 settembre. Ora sarà necessaria una rapida verifica sulla regolarità delle firme e della documentazione allegata ad ogni candidatura presentata. Sotto analisi, in particolare, i sono tre candidature per le quali sarà necessario un supplemento di verifica ma intanto la campagna elettorale può partire.

Centrodestra

Il centrodestra corre con Renato Schifani candidato presidente. Nel listino, poi, ci sono per Forza Italia anche l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto; i due esponenti di Fratelli d’Italia saranno Elvira Amata e Gaetano Galvagno; la Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia ed i centristi di Mpa da Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele e in quota Dc Nuova entra la terza donna del listino, ovvero Federica Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.

Centrosinistra

Per il centrosinistra corre Caterina Chinnici. Nel suo listino c’è anche Cleo Li Calzi , già assessore regionale e componente del Consiglio di Amministrazione della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo.

Poi, nell’ordine, Roberta Bellia, Antonio Calabrese, Nicola Grassi, Cettina Martorana e Cesare Mattaliano quest’ultimo indicato da +Europa.

Terzo polo

Per il terzo polo, quello riformista, corre il vice presidente uscente della Regione Gaetano Armao. Con lui nel listino Giulia Licitra, Fabrizio Di Paola, Giuseppina Valenti, Calogero Cittadino, Maria Grazie Cutrera e Giovanni Bavetta. Domenica pomeriggio a Palermo ci saranno anche Carlo Calenda e Teresa Bellanova ad avviare la campagna elettorale

5 stelle

Per i pentastellati corre Nuccio Di Paola. Un listino, il suo, nel quale figurano tutti i volti pentastellati della legislatura appena conclusa. Si tratta infatti di Stefania Campo, Antonio De Luca, Jose Marano, Giovanni Di Caro, Roberta Schillaci e Giorgio Pasqua. Unico assente, fra gli uscenti, Luigi Sunseri.

Sicilia Vera di Cateno De Luca

L’aspirante ‘ sindaco di Sicilia’ Cateno De Luca apre il listino con una donna, Giulia Polizzi, studentessa universitaria di economia aziendale. Profilo seguito dal deputato regionale uscente nonché sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice. Un’eccezione che conferma la regola interna al gruppo di Cateno De Luca. Ovvero quella di non mettere in campo candidati che abbiano avuto esperienze all’Ars nella legislatura che si sta andando a concludere.

Si prospetta la presenza nel listino di un altro primo cittadino, ovvero Francesca Draia, sindaco di Valguarnera Caropepe. C’è, poi, il nome dell’ex Iena Ismaele La Vardera, portavoce di Sicilia Vera e fra i primi a sposare il progetto politico dello stesso Cateno De Luca. Poi Marzia Maniscalco, avvocato di Caltanissetta. Infine, a chiudere il gruppo di fedelissimi del candidato a presidente della Regione c’è Mirko Stefio, segretario nazionale del Movimento Siciliano d’Azione.

Siciliani Liberi

In corsa per la Presidenza della regione ci sono anche gli indipendentisti di Siciliani liberi. La candidata presidente della Regione è l’attrice Eliana Esposito. L’ex candidato a sindaco di Palermo Ciro Lo Monte apre i profili presenti all’interno del listino seguito da Anna Manzo, Alfonso Genchi, Angela Romano, Marco Lo Dico e Carmela Cappello.

Spunta anche il Partito comunista

E oggi si presenta un settimo candidato alla Presidenza che corre per il Partito Comunista. Si tratta di Vittorio Gambuzza che ha presentato anche un listino composto da Raffaella Spadaro, Natale Salvo, Venera Privitera, detta Gigia, Cristofalo Tramontana, Nicoletta Irrera e Antonio Irmino. Alla prima presentazione sembra, però, che le firme valide fossero insufficienti e dunque la lista è sub judice