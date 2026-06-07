Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita nelle acque di Santa Panagia, nella baia di Siracusa, durante una sessione di immersioni in apnea.

Cosa è successo

La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica, in quello che avrebbe dovuto essere una normale uscita.

La vittima, ancora in via di identificazione, aveva raggiunto il sito da sola per immergersi. Dopo alcuni minuti dall’ingresso in acqua, l’uomo non è riemerso. Scattato l’allarme, la Guardia Costiera di Siracusa ha inviato sul posto una motovedetta, dando il via a un’operazione di ricerca articolata su due fronti: in mare e a terra, con pattugliamento a piedi lungo la scogliera.

Le ricerche

Le ricerche si sono protratte per diverse ore. Poco prima delle 13, il corpo dell’uomo è stato individuato e recuperato dalle acque. Sul posto sono intervenute le autorità competenti, che hanno avviato le procedure per l’identificazione della vittima.

Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto di Siracusa.