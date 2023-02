Da assegnare la gestione della struttura tramite gara d'appalto

Si sono conclusi i lavori sul futuro parcheggio multipiano che sorgerà in via Generale Cadorna, alle spalle dell’ospedale Di Cristina di Palermo. Un iter partito nel lontano 2016 attraverso l’inserimento dell’opera nell’alveo dei progetti del Patto per Palermo. Un plesso che racchiuderà al suo interno 115 posti auto, con ulteriori settori destinati alle moto e alle bici elettriche. Lavori sui quali i residenti del quartiere Albergheria hanno più volte manifestato le loro perplessità, anche alla luce dei fenomeni di degrado ed incuria che hanno afflitto la zona negli ultimi anni.

Imperiale: “Lavori conclusi, da affidare la gestione della struttura”

A spiegare lo stato dei lavori è il consigliere comunale della Nuova DC Salvo Imperiale. “Presto i cittadini potranno usufruire di un nuovo parcheggio a Palermo, tra via Cadorna e via Albergheria (entrata da via Cadorna), vicino all’ospedale dei Bambini. Il parcheggio, di proprietà dell’ospedale Civico Di Cristina, è già finito, rimane soltanto da affidarne la gestione tramite una gara d’appalto che, come mi ha comunicato il dirigente generale del nosocomio, il dottore Roberto Colletti, scadrà il 6 marzo alle ore 12.

“Si tratta di una struttura che da un lato – prosegue Imperiale -, consentirebbe ai parenti dei piccoli ricoverati al Di Cristina di poter usufruire di parcheggi vicino alla struttura e, dall’altro, permetterebbe a chi deve recarsi nelle vicinanze per fare compre, per visitare il centro storico, di poter comodamente lasciare la propria auto senza la frenetica e snervante ricerca di posteggi. Ne gioverebbe anche il traffico veicolare nella zona, troppo spesso rallentato dalle auto che ingiustificatamente vengono parcheggiate in doppia fila”.

La storia del parcheggio dell’Albergheria

Un progetto, quello del parcheggio pubblico, che rientrava nella cosiddetta misura PAPA 180 compresa nel Patto per Palermo. Un accordo, sottoscritto nel 2016, che comprendeva investimento per oltre 770 milioni di euro. Di questi, tre sono stati destinati alla struttura che servirà sia il quartiere “Albergheria” che il pubblico del limitrofo ospedale “Di Cristina”. Un plesso che racchiuderà al suo interno 115 posti auto, più i settori destinati alle moto e alle bici elettriche.

Sui lavori, il Comune di Palermo anticipò la prima tranche di pagamenti nel 2019. Ciò con il versamento del 10% dell’importo complessivo finalizzato al progetto. Una struttura che, pur apparendo dall’esterno a buon punto, risultava ancora non consegnata. Elemento che ha attratto le proteste dei residenti, costretti a transitare in una strettissima via laterale per recarsi da via Cadorna a via dei Benedettini. Arterie sulla quale è presente proprio l’ingresso dell’ospedale. I lavori, sui quali il Comune ha fatto da tramite, secondo quanto previsto dall’accordo sul Patto per Palermo, si sono conclusi il 17 luglio 2021. A mancare all’appello, secondo quanto riferirono dall’Arnas Civico, sarebbero i collaudi strutturali e tecnico-amministrativi. Elemento evidentemente arrivati in questi ultimi mesi.

Fu Giovanni D’Amico, residente dell’Albergheria, a raccontare ai nostri microfoni i disagi vissuti dagli abitanti del quartiere. “Tanti anni fa è stato eretto questo cantiere, al fine di costruire un parcheggio per agevolare i pazienti o chi viene qui in zona nella ricerca di un posteggio. Dopo tutti questi anni, il cantiere è rimasto lì. E ha ristretto la stradella laterale, lasciando soltanto una piccola porzione a disposizione dei passanti”. Oggi, finalmente, sembra essere arrivata la svolta.